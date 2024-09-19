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20多歲女頭痛反覆發作 竟是頸椎問題釀禍

中央社／ 台北19日電
頭痛示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
頭痛示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

20多歲王姓女子飽受頭痛困擾，四處求醫找不到原因，某次手肘痠痛到復健科就診時頭痛又發作，醫師安排她照X光，本該呈現C型的頸椎竟變得筆直，進而壓迫神經，確診頸因性頭痛。

台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑今天透過新聞稿指出，引起頸因性頭痛的主因為長期固定同一姿勢，如看電腦、追劇、長時間使用手機等，導致椎間盤突出，進而壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃，牽引至頭部肌肉導致頭痛。

武俊傑在門診觀察，頸因性頭痛患者有逐年增加的趨勢，常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻才來復健科就診，此時已合併頸神經根壓迫症狀。

不過，就算確診頸因性頭痛也不用太緊張，武俊傑說，好好配合復健治療可望逐漸改善。

例如他日前收治1名20多歲王姓女患者，間歇性頭暈頭痛已經1到2年，近幾個月頻繁發作，嚴重影響生活，但又沒有看見閃光等典型偏頭痛症狀，偶而出現眼窩附近痠脹不舒服，曾多次到神經內科及眼科檢查，卻都被告知沒有問題。

這名患者最近因手肘痠痛到復健科就診，當天頭痛又發作，自行服用止痛藥也無法改善，武俊傑詢問後安排患者接受X光檢查，側面X光影像顯示頸椎變直，正常應為C形，但無其他異常，整體判斷應為頸因性頭痛，後續經復健，手麻及頭痛都消失。

要預防頸因性頭痛，武俊傑提醒，應避免長時間專注3C產品，每30分鐘做30秒的頸椎伸展運動，按摩、熱敷也是放鬆方式，若經神經內科檢查已排除其他問題，頸因性頭痛應是可能原因，可藉由藥物及復健來逐漸改善。

復健 患者 頭痛

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