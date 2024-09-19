聽損是失智風險因子第一名 專家：健檢應納聽力測試

「啥，你說什麼？」聽力損失容易導致溝通上的障礙、影響人際關係，亦會加速大腦萎縮，增加罹患失智症的風險。聽力師公會全國聯合會理事長葉文英表示，如果發現聽損，應即時使用輔具協助，降低聽損造成的傷害，失智症防治政策也應將聽力篩檢納入定期健檢項目。

葉文英說，聽力損失人口隨著年紀增長而增加，中高齡者常因聽損而產生心理焦慮、人際社交退縮，進而減少社交活動，久而久之，會導致認知功能下降，嚴重影響到生活。她強調，聽損是影響失智症的最重要單一因素，延緩失能從「聽」做起，各部會應該提早因應，社區、據點加入聽力師資源，了解聽力與失智症的關聯度。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜提到，目前台灣約37萬失智症人口，有一半以上屬於輕度，這個病程會出現非常多問題，包括走失、財物安全，有66%的人會出現精神行為症狀，令照顧者非常困擾。「聽力篩檢」可降低失智風險，提早發現與矯正聽損，包括配戴助聽器等方式，可降低失智醫療照護成本。

根據國際失智症協會於「2019全球失智症報告」估計，全球有超過5千萬名失智者，到2050年預計將成長至1億5200萬人，每3秒就有一人罹患失智症。失智症相關成本為每年一兆美元，且至2030年預計將增加一倍。國際失智症協會持續揭示「失智症不是正常老化的一部分」，證據顯示，40%以上的失智症能以可改變的風險因素來延緩或預防。

世界衛生組織已經將失智症防治應列入國家健康政策的優先議題，陳筠靜認為，失智者應多接觸外界，有助於延緩惡化速度。台灣有9成的失智者都住在家中，要讓失智者能安心生活在社區中，需要注入多項資源，如果有聽力師進駐，提供專業建議、發現聽損長輩，確實可以幫助失智症家庭。

依國際醫學期刊「刺胳針」研究，影響失智成因中聽力損失占其中8.2%，排名第一。工研院也觀測全球各國失智症政策與研究發展，同步針對國內1466受訪者啟動台灣失智症風險認知與生活型態與健康樣態調查，調查時間為2024年5月16日至6月10日，總結成台灣第一份「聽力X失智白皮書」，希望提高國人對失智症的認識、檢測和診斷。

工研院產業科技國際策略發展所副所長張慈映表示，聽力損失為民眾最主要的聽力困擾，且大於三成的民眾有聽力困擾，又以65至75歲族群的困擾比例最高。隨年齡增長，愈多人自覺聽力變差；在65至75歲族群中，自覺聽力良好者未達半數。

張慈映認為，對於罹患失智症的風險因素，「聽力問題」的認知為倒數第二名，顯示大多數民眾對聽力問題與失智症關聯的認知仍待提升。各國政府補助聽力健檢，包括美國、英國、澳洲等，已陸續將聽力損失篩檢納入國家健康政策，台灣基本健檢未含專業聽力測試，不易發現聽力問題，政府失智症防治政策需納入聽力篩檢，早期預防失智。