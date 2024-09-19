快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

聽新聞
0:00 / 0:00

聽損是失智風險因子第一名 專家：健檢應納聽力測試

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
工研院觀測全球各國失智症政策與研究發展，同步針對國內1466受訪者啟動台灣失智症風險認知與生活型態與健康樣態調查，總結成台灣第一份「聽力X失智白皮書」，希望提高國人對失智症的認識、檢測和診斷。記者廖靜清／攝影
工研院觀測全球各國失智症政策與研究發展，同步針對國內1466受訪者啟動台灣失智症風險認知與生活型態與健康樣態調查，總結成台灣第一份「聽力X失智白皮書」，希望提高國人對失智症的認識、檢測和診斷。記者廖靜清／攝影

「啥，你說什麼？」聽力損失容易導致溝通上的障礙、影響人際關係，亦會加速大腦萎縮，增加罹患失智症風險。聽力師公會全國聯合會理事長葉文英表示，如果發現聽損，應即時使用輔具協助，降低聽損造成的傷害，失智症防治政策也應將聽力篩檢納入定期健檢項目。

葉文英說，聽力損失人口隨著年紀增長而增加，中高齡者常因聽損而產生心理焦慮、人際社交退縮，進而減少社交活動，久而久之，會導致認知功能下降，嚴重影響到生活。她強調，聽損是影響失智症的最重要單一因素，延緩失能從「聽」做起，各部會應該提早因應，社區、據點加入聽力師資源，了解聽力與失智症的關聯度。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜提到，目前台灣約37萬失智症人口，有一半以上屬於輕度，這個病程會出現非常多問題，包括走失、財物安全，有66%的人會出現精神行為症狀，令照顧者非常困擾。「聽力篩檢」可降低失智風險，提早發現與矯正聽損，包括配戴助聽器等方式，可降低失智醫療照護成本。

根據國際失智症協會於「2019全球失智症報告」估計，全球有超過5千萬名失智者，到2050年預計將成長至1億5200萬人，每3秒就有一人罹患失智症。失智症相關成本為每年一兆美元，且至2030年預計將增加一倍。國際失智症協會持續揭示「失智症不是正常老化的一部分」，證據顯示，40%以上的失智症能以可改變的風險因素來延緩或預防。

世界衛生組織已經將失智症防治應列入國家健康政策的優先議題，陳筠靜認為，失智者應多接觸外界，有助於延緩惡化速度。台灣有9成的失智者都住在家中，要讓失智者能安心生活在社區中，需要注入多項資源，如果有聽力師進駐，提供專業建議、發現聽損長輩，確實可以幫助失智症家庭。

依國際醫學期刊「刺胳針」研究，影響失智成因中聽力損失占其中8.2%，排名第一。工研院也觀測全球各國失智症政策與研究發展，同步針對國內1466受訪者啟動台灣失智症風險認知與生活型態與健康樣態調查，調查時間為2024年5月16日至6月10日，總結成台灣第一份「聽力X失智白皮書」，希望提高國人對失智症的認識、檢測和診斷。

工研院產業科技國際策略發展所副所長張慈映表示，聽力損失為民眾最主要的聽力困擾，且大於三成的民眾有聽力困擾，又以65至75歲族群的困擾比例最高。隨年齡增長，愈多人自覺聽力變差；在65至75歲族群中，自覺聽力良好者未達半數。

張慈映認為，對於罹患失智症的風險因素，「聽力問題」的認知為倒數第二名，顯示大多數民眾對聽力問題與失智症關聯的認知仍待提升。各國政府補助聽力健檢，包括美國、英國、澳洲等，已陸續將聽力損失篩檢納入國家健康政策，台灣基本健檢未含專業聽力測試，不易發現聽力問題，政府失智症防治政策需納入聽力篩檢，早期預防失智。

健檢 失智症 風險

延伸閱讀

我會失智嗎？台大醫師曾文毅：腦齡老5歲以上就要警覺

我會失智嗎？台大醫師曾文毅：腦齡老5歲以上就要警覺

部桃「舊影新痕」土地公廟攝影展 減緩失智進程

當記憶消逝，情感仍在：探索失智症家庭的溫柔守護

相關新聞

對流雲系發展旺盛 18縣市豪大雨狂炸至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地...

全台有23萬名心房顫動患者 彰基提醒兩大隱藏心臟病

根據衛生福利部統計，心血管疾病常年居於10大死因的第二位，彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講...

聽損是失智風險因子第一名 專家：健檢應納聽力測試

「啥，你說什麼？」聽力損失容易導致溝通上的障礙、影響人際關係，亦會加速大腦萎縮，增加罹患失智症的風險。聽力師公會全國聯合...

日本放學時間電車飄香…他盼台灣體味管理 醫：關鍵是飲食

有網友在社群平台Threads發文，分享自己在日本的經驗，即使9月天氣炎熱，放學時間搭乘載滿學生的電車，也沒有任何異味，...

黃斑部病變3大族群風險高 醫師建議「看磁磚」自我檢測

一名泌尿科醫師自覺看字變小、螢幕扭曲，原來是黃斑部病變找上門，視力一度掉到只剩下0.2；藝人郭子乾的岳母飽受黃斑部病變困...

雷雨影響…松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

因雷雨影響，民航局表示，松山機場15點31分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。