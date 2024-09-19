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全台有23萬名心房顫動患者 彰基提醒兩大隱藏心臟病

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講座，彰基心臟血管內科醫療團隊呼籲社會大眾關注自身與親友的心臟健康。圖／彰基提供
彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講座，彰基心臟血管內科醫療團隊呼籲社會大眾關注自身與親友的心臟健康。圖／彰基提供

根據衛生福利部統計，心血管疾病常年居於10大死因的第二位，彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講座，聚焦心房顫動（AF）與心臟類澱粉沉積症（ATTR-CM）這兩大隱藏的心臟疾病，均強調早期診斷及療治的重要性。

彰基指出，高血壓、心肌梗塞、心律不整及心臟衰竭是最常見的心臟疾病，而心房顫動作為臨床上最常見的心律不整問題，尤其在65歲以上族群中，發病率超過5%。台灣約有23萬名心房顫動患者，且隨著高齡族群的增長，病例數恐將持續上升。

彰基心臟血管內科主任廖英傑醫師表示，總院長陳穆寬教授長期致力於推廣心臟健康，透過專業的醫學知識宣導與互動諮詢活動，因此邀請心臟血管內科陳美綾、黃宏凱二位醫師與民眾面對面交流，分享臨床經驗和最新的心臟疾病治療趨勢，現場並設有互動衛教攤位，民眾可透過闖關遊戲加深對心房顫動和心臟類澱粉沉積症的認識。

彰基心臟血管內科主治醫師黃宏凱指出，當心房顫動發作時，心房的快速且不規律收縮，會導致血液流動不佳，增加血栓風險。一旦血栓進入腦部，可能引發嚴重的腦中風。這類中風不僅預後不佳，更容易復發。因此，如何早期檢測、進行風險評估並採用抗凝血治療預防腦中風，是心房顫動治療中的關鍵所在。

除了心房顫動外，另一個心臟疾病威脅是心臟類澱粉沉積症。彰基心臟血管內科主治醫師陳美綾表示，這是一種較為罕見卻不容忽視的心臟疾病，當類澱粉蛋白在心臟組織中堆積，會導致心臟功能退化，症狀包括疲勞、呼吸急促、心跳不規則等，由於這類症狀容易與其他疾病混淆，往往導致診斷延誤，而早期診斷和治療，對患者的預後至關重要。

彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，舉辦「心臟守護．健康常駐」專題講座。圖／彰基提供
彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，舉辦「心臟守護．健康常駐」專題講座。圖／彰基提供
彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，除舉辦「心臟守護．健康常駐」專題講座外，並設有互動衛教攤位，民眾可透過闖關遊戲，加深對心房顫動和心臟類澱粉沉積症的認識。圖／彰基提供
彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，除舉辦「心臟守護．健康常駐」專題講座外，並設有互動衛教攤位，民眾可透過闖關遊戲，加深對心房顫動和心臟類澱粉沉積症的認識。圖／彰基提供

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