全台有23萬名心房顫動患者 彰基提醒兩大隱藏心臟病

根據衛生福利部統計，心血管疾病常年居於10大死因的第二位，彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講座，聚焦心房顫動（AF）與心臟類澱粉沉積症（ATTR-CM）這兩大隱藏的心臟疾病，均強調早期診斷及療治的重要性。

彰基指出，高血壓、心肌梗塞、心律不整及心臟衰竭是最常見的心臟疾病，而心房顫動作為臨床上最常見的心律不整問題，尤其在65歲以上族群中，發病率超過5%。台灣約有23萬名心房顫動患者，且隨著高齡族群的增長，病例數恐將持續上升。

彰基心臟血管內科主任廖英傑醫師表示，總院長陳穆寬教授長期致力於推廣心臟健康，透過專業的醫學知識宣導與互動諮詢活動，因此邀請心臟血管內科陳美綾、黃宏凱二位醫師與民眾面對面交流，分享臨床經驗和最新的心臟疾病治療趨勢，現場並設有互動衛教攤位，民眾可透過闖關遊戲加深對心房顫動和心臟類澱粉沉積症的認識。

彰基心臟血管內科主治醫師黃宏凱指出，當心房顫動發作時，心房的快速且不規律收縮，會導致血液流動不佳，增加血栓風險。一旦血栓進入腦部，可能引發嚴重的腦中風。這類中風不僅預後不佳，更容易復發。因此，如何早期檢測、進行風險評估並採用抗凝血治療預防腦中風，是心房顫動治療中的關鍵所在。