聽新聞
0:00 / 0:00
全台有23萬名心房顫動患者 彰基提醒兩大隱藏心臟病
根據衛生福利部統計，心血管疾病常年居於10大死因的第二位，彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講座，聚焦心房顫動（AF）與心臟類澱粉沉積症（ATTR-CM）這兩大隱藏的心臟疾病，均強調早期診斷及療治的重要性。
彰基指出，高血壓、心肌梗塞、心律不整及心臟衰竭是最常見的心臟疾病，而心房顫動作為臨床上最常見的心律不整問題，尤其在65歲以上族群中，發病率超過5%。台灣約有23萬名心房顫動患者，且隨著高齡族群的增長，病例數恐將持續上升。
彰基心臟血管內科主任廖英傑醫師表示，總院長陳穆寬教授長期致力於推廣心臟健康，透過專業的醫學知識宣導與互動諮詢活動，因此邀請心臟血管內科陳美綾、黃宏凱二位醫師與民眾面對面交流，分享臨床經驗和最新的心臟疾病治療趨勢，現場並設有互動衛教攤位，民眾可透過闖關遊戲加深對心房顫動和心臟類澱粉沉積症的認識。
彰基心臟血管內科主治醫師黃宏凱指出，當心房顫動發作時，心房的快速且不規律收縮，會導致血液流動不佳，增加血栓風險。一旦血栓進入腦部，可能引發嚴重的腦中風。這類中風不僅預後不佳，更容易復發。因此，如何早期檢測、進行風險評估並採用抗凝血治療預防腦中風，是心房顫動治療中的關鍵所在。
除了心房顫動外，另一個心臟疾病威脅是心臟類澱粉沉積症。彰基心臟血管內科主治醫師陳美綾表示，這是一種較為罕見卻不容忽視的心臟疾病，當類澱粉蛋白在心臟組織中堆積，會導致心臟功能退化，症狀包括疲勞、呼吸急促、心跳不規則等，由於這類症狀容易與其他疾病混淆，往往導致診斷延誤，而早期診斷和治療，對患者的預後至關重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言