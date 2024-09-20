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中國爆紅零食「蠟瓶糖」流入台灣！成分不明恐有食安疑慮、販售可能觸法

聯合新聞網／ 食力Foodnext
在中國社群如小紅書、抖音上爆紅的「蠟瓶糖」外型可愛，卻有成分不明的疑慮。（圖片來源：網路截圖提供）
在中國社群如小紅書、抖音上爆紅的「蠟瓶糖」外型可愛，卻有成分不明的疑慮。（圖片來源：網路截圖提供）

撰文=林玉婷

目前在中國社群如小紅書、抖音上爆紅的糖果「蠟瓶糖」，標榜「手作」且號稱以「蜂蠟」製成外膜，中間包裹糖漿或果醬，再加入香精和色素，看起來可愛且顏色繽紛、對小朋友來說極具吸引力，但是「蠟瓶糖」實際的成份是什麼卻難以驗證？中國《新華社》也提醒「蠟瓶糖」可能是來源不明的「三無產品」（無生產日期、無生產廠家、無生產地址），食用恐有食安疑慮。

「蠟瓶糖」看似造型可愛的蠟燭或香皂，主打爆漿口感，硬的外層有如蠟，內餡則有果醬或糖漿流出。（圖片來源：網路截圖）

因為小紅書和抖音的盛行，台灣各大網購電商平台包含蝦皮、露天、淘寶等就有賣家開始販售，《食力》實際搜尋目前的網購平台，發現有不少賣場都可以輕易買到。

台灣網購賣場有不少賣家販售「蠟瓶糖」，但是成分和標示都不明確。（圖片來源：網路截圖）

提醒家長務必注意別買來路不明的爆紅零食，衛福部次長林靜儀也在個人臉書上提醒，若有發現違法販售，可以直接向當地衛生局檢舉。相關違法法規如下：

1、臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法第7條：中國大陸貨品非經經濟部公告准許輸入或專案核准輸入等，不得輸入。

2、食安法30條：輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。

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