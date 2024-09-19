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獲頒「捷克旅遊卓越貢獻獎」 加利利旅行社：疫後歐洲遊首選

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
捷克觀光局頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」予加利利旅行社，圖左為加利利董事長彭榮富。記者羅建怡/攝影
捷克觀光局頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」予加利利旅行社，圖左為加利利董事長彭榮富。記者羅建怡/攝影

位在東歐的捷克，因為文化、歷史與豐富的自然景觀，加上相對親民的物價，成了不少國人赴歐旅遊的第一首選。華航去年7月首航布拉格以來，每周兩班、載客率平均達八九成，也可見其熱門程度。捷克觀光局今率隊抵台，頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」予加利旅行社，肯定其前後二十餘年、努力推動逾10萬旅客前往捷克旅遊。

據統計，這10年來扣除疫情期間，平均每年有14萬餘人次的台灣旅客赴捷克旅遊。而加利利旅行社自2003年起，推出「捷克蜜月團」造成旅遊市場轟動，前後並送出逾10萬旅客前往捷克，「貢獻卓越」。加利利董事長彭榮富笑說，小名為「傑森」（捷生）、「小布」（布拉格）的年輕朋友或小孩們，都可能是捷克的蜜月寶寶，粗估至少上千名。

彭榮富也回憶35年前首度踏上捷克的土地，「一眼就愛上這個地方」，之後操作歐洲線，也以捷克為首選。他分析，疫情後愈貴的行程愈熱賣，但歐洲已回復2019年疫前旅遊常態，台灣應會在2025或2026回復。以捷克為例，目前10天的純捷克團約10萬上下，加利利努力操作中價位團、應可壓在8萬元間。

捷克觀光局表示，加利利旅行社不僅在旅遊業務上表現卓越，更透過旅遊行程讓台灣旅客能夠深入體驗捷克的歷史、文化和美景，推動捷克成為台灣旅客首選目的地之一的重要力量。未來也將持續加強與像加利利旅行社這樣的優秀合作夥伴攜手，長遠推動捷克觀光產業發展。2009年加利利旅行社也曾獲得捷克外交部頒發「國家之友獎」和「揚馬薩里克銀質獎章」。

加利利旅行社指出，將持續優化並創新捷克行程，並新增祕密景點，像是在捷克世界遺產—瑪麗安斯凱溫泉區乘坐馬車，以及領先業界開創波西米亞熱氣球、庫倫洛夫竹筏等創意行程，努力挖掘捷克全新體驗。

捷克旅遊局頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」予加利利旅行社並互贈錦旗。記者羅建怡/攝影
捷克旅遊局頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」予加利利旅行社並互贈錦旗。記者羅建怡/攝影

加利 捷克 旅行社

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