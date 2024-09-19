黃斑部病變3大族群風險高 醫師建議「看磁磚」自我檢測

一名泌尿科醫師自覺看字變小、螢幕扭曲，原來是黃斑部病變找上門，視力一度掉到只剩下0.2；藝人郭子乾的岳母飽受黃斑部病變困擾，下樓梯時摔倒導致骨折；中華民國愛盲協會理事長吳建良表示，老年族群、糖尿病患及500度以上高度近視者為黃斑部病變的高風險族群，平常可透過看「磁磚」線條，初步檢視，如發覺視野中心出現黑點，且扭曲、模糊、顏色黯淡等，應盡快就醫。

萬芳醫院副院長、泌尿科醫師李良明即是是黃斑部病變患者，他說，門診時，常睜一眼閉一眼，3年前發現電腦螢幕上的字變小，螢幕變得扭曲，心想可能是黃斑部病變，立即向眼科醫師求助。接受光學電腦斷層、血管攝影，發現有黃斑部水腫，可能是職業傷害，長期以內視鏡執行腎結石、輸尿管等手術，以致眼睛遭受光害。

吳建良指出，111年全民健康保險醫療統計結果，我國690萬人因眼科疾病就診，平均每3人就有1人因視力問題就醫，「黃斑部病變是視力小偷」，失明長者每10人約1人罹患此眼疾。

吳建良形容，黃斑部發生病變過程，有如買到漏水屋，一開始可能只是潮濕、出現壁癌等小問題，如果沒有及時修補水管，讓房子盡快恢復「乾燥」，就會造成結構嚴重損害，造成永久性視力受損，甚至失明。

吳建良建議，每個月都可透過阿姆斯勒方格表（Amsler grid），快速檢測自己是否有黃斑部病變風險，在檢測前，先戴起老花或近視眼鏡，並確保雙眼與方格表保持30公分的距離；檢測時，先以左眼單眼凝視表格中心黑點，完成後則換成右眼再做一次即可。

在凝視表格時，只要出現模糊、扭曲、出現黑點、顏色黯淡等四大症狀，無論明顯或是只有一點點變化，都具備黃斑部病變的風險，建議及早到醫療院所接受進一步檢查，如果沒有方格紙，可凝視家裡的瓷磚邊緣，來檢視視力。

針對黃斑部病變的治療，吳建良表示，衛福部健保署自今年起給付「新一代雙機轉眼內注射藥物」，其除了具有與現行藥物相同、可減少不正常血管增生的機轉，還增加了可以讓血管更加穩定的功能，獨特雙機轉相較於僅控制一個致病原因，患者有機會更快達成良好的疾病控制、改善生活品質；在病程穩定控制後，也可與主治醫師討論延長治療周期的可能，最久有機會四個月治療一次即可。