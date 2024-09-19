颱風葡萄桑外圍環流恐帶強降雨 九河分署加強整備

颱風葡萄桑將通過台灣北部海面，東北部易有短延時強降雨，九河分署巡檢防汛設備，持續水情每日5查，掌握颱風動態及預報資訊，隨時準備啟動應變小組因應。

經濟部水利署第九河川分署今天召開葡萄桑颱風防汛整備會議，依氣象情資研判颱風葡萄桑將通過台灣北部海面，21日起至24日天氣不穩定，易有短延時強降雨。

分署長王國樑表示，面對颱風來襲，保持防災警覺，再次巡檢防汛設備，確保正常運作，持續水情每日5查，並持續與轄區各單位防汛合作，每月檢討水、土、林、縣管單位防汛議題，加強震後崩塌地監控，隨時提供大型抽水機、防汛備料支援，災情查報資訊相互流通。

第九河川分署特別提醒縣府及公所，壽豐鄉共和村、光復鄉大華村及玉里鎮大禹里3處熱點地區，注意水情觀測、防汛設備預布、颱洪事件應變妥處。重點管制高寮、崙天斷橋便道，以維護行車安全。中央與地方聯合防災，超前部署、嚴密監控，降低致災風險。

九河分署提醒民眾，可透過水利署水情App或防災資訊，檢查住家的屋頂落水管是否阻塞，並適時清理住宅週邊排水、側溝及排水溝蓋，以免造成區域積、淹水災情。河川便道用路人注意水情，不要強行通行。

也呼籲民眾，豪雨時注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網、行動水情APP及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息。