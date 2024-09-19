星爺配音員石班瑜生前感染侵襲性肺麴菌病 醫：極少見

周星馳御用配音員石班瑜過世，曾自曝罹患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病）。台大醫院癌醫中心分院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會榮譽理事長王鶴健表示，侵襲性肺麴菌病死亡率極高，沒有及早發現治療的話，死亡率高達七、八成，但通常是免疫不全者才會感染，一般人通常不用太擔心。

石班瑜（本名石仁茂），家人在昨日發出訃聞，17日離世享壽66歲。王鶴健說，化療、長期服用類固醇、愛滋病、慢性肺阻塞等免疫不全者比較容易感染，特別是血液病患者，一般人很少感染，如果沒早期發現確診的話，死亡率高達七、八成。

王鶴健指出，例如血癌、淋巴癌等患者因為需異體移植骨髓，會發生移植體對抗宿主，只好用免疫製劑壓制，就會導致免疫力低。可以透過抽血檢測黴菌，或是內視鏡檢查來看是否有侵犯肺部，特別是高風險族群應該及早確診並使用抗黴菌藥物治療。