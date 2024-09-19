群創電子紙導流服務助攻 台北市府轉運站20國語言大升級

台北市東區交通樞紐、日人流量近3.3萬人的市府轉運站換新裝！於19日啟動AI站務員與電子紙導流新服務，統一（1216）集團統一開發總經理張國光表示，日新月異的AI時代，語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成為觀光運輸業AI應用三大趨勢。統一開發攜手群創（3481）光電、啟耀光電、成輝光電、亞博福爾摩沙於市府轉運站提供AI站務員，20國即時翻譯服務，方便旅客查詢，透過面對面的問話，亦可啟動無人雲端導航服務，串聯市府轉運站停車、公車、餐點、景點等資訊，成為市府轉運站新地標。

群創光電總經理楊柱祥表示，在SDIA「智慧顯示產業推動計畫」支持下，群創光電與統一開發策略合作，瞄準智慧軌交經濟效益。市府轉運站在台灣軌道經濟扮演重要角色，它結合長途客運轉運站、捷運系統、商場及國際觀光旅館之站體周邊等大型商業設施建築設計，推動內需經濟與消費成長，建築設計如同日本著名的「京都車站」，提供多類型公共運輸服務，將民眾購物、住宿、餐飲及各類社交活動需求，在車站大樓內一次滿足。是智慧移動與零售的標竿場域。

台灣首發 5G觸控/聲控AI站務員 服務擔當 智慧交通典範

因應5G高速、低延遲技術普及，群創光電獨家32吋超薄雙面聲控/觸控Kiosk整合5G與AI智能客服與翻譯系統，提升遊客即時互動體驗。亞博福爾摩沙開發之智能客服系統整合大語言模型(LLM)，提供專屬市府轉運站的客服知識優化，能理解和生成接近人類自然語言的應答模式，並整合市府轉運站10家客運、14條路線、1,300餘班次/日資訊、接駁公車資訊、地下停車場，與東區景點美食，廣泛的協助訪客解決問題。

1.實時問答： AI智能客服能夠通過自然語言處理技術，理解並回應訪客的提問，無論是關於市府轉運站進站/出站，還是餐廳推薦，都能快速提供答案。另外，更增加了情緒分析功能，能夠理解情緒語言，快速處理抱怨、特殊危險狀況。 2.多語言支持：身為北部重要指標型轉運站與國際旅遊樞紐，市府轉運站每天迎接來自世界各地的遊客。AI智能客服支持20種語言，能夠無縫接軌為不同語言的訪客提供服務。 3.全天候服務： AI智能客服可以24/7全天候運行，不受時間和人力限制，確保每位訪客在任何時間都能獲得及時的幫助。 4.旅遊景點推薦：AI智能客服能夠提供快速提出最佳搭車接駁路徑，並透過QR code進行旅遊導航。此外，AI客服還能根據訪客的行程安排，推薦最佳的參觀時間、路線、餐點與打卡景點，成為觀光推進大使。

生成式AI 16.8吋透明即時翻譯機 真人服務與無人客服切換自如 觀光景點必備

群創攜手啟耀光電開發P0.75 AM miniLED透明觸控雙面顯示螢幕，高亮度、高穿透率兼具低能耗，綠色節能特色。

整合亞博福爾摩沙AI即時翻譯字幕與AI多語智慧櫃台服務方案，已應用於日本東京及泰國曼谷國際展會，首次導入智慧交通產業，提供中英日韓等20國即時轉譯服務，不僅為訪客提供了獨特的互動體驗，還增添了旅遊的樂趣和紀念意義。全球翻譯機2022年產值約為10.6億美金，預計2032年快速成長至28.64億美金，年(2022-2032)複合成長率為10.45%，因應國際觀光需求，捷運、火車站、機場、車輛轉運站、觀光景點、展覽館等公共場所，生成式AI透明即時翻譯服務成為剛性指標服務設備。

28吋ACeP行動式電子紙紅絨柱 低耗能 交通疏運導流新利器

群創布局28吋彩色電子紙綠色低耗能顯示器，運用於北捷、台南史前博物館、高雄壽山動物園、Campus Café、臺北市立動物園等零售育樂場域，數位看板取代傳統紙張海報張貼與上稿勞務工作。