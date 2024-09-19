男泌尿道反覆感染住院 患結殼性泌尿系統病變
61歲梁姓男子因泌尿道反覆感染住院多次，衛福部彰化醫院發現，其腎臟、輸尿管等被一層像水泥、蛋殼般的鈣化物覆蓋，為結殼性泌尿系統病變，經治療已不再發燒。
彰化醫院今天透過新聞稿指出，泌尿道結石通常會有頻尿、血尿、疼痛、尿失禁等情形，但梁姓男子不太會疼痛，而是反覆發炎感染、發燒，半年內住院多達6次，檢查都是泌尿道發炎，後來轉院至彰化醫院希望找出隱藏病因。
彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡表示，從超音波可發現患者腎臟有類似鈣化的強回音反射，透過會診，從腹部電腦斷層看見鈣的沉積物覆蓋在腎臟髓質、輸尿管等泌尿道系統內部表面，如一層蛋殼、水泥，輸尿管因此阻塞擴大，造成水腎及慢性發炎。
蔡旻叡說，患者尿液進一步培養出棒狀桿菌，少數病人身上會引起類似結石的沉積病變，是因棒狀桿菌會產生尿素酶，導致尿液過度鹼性，產生像蛋殼般結石沉積，覆蓋住泌尿道；此病症比較可能發生於免疫力不足、臥床或是長期置放尿管的病人身上。
蔡旻叡表示，患者透過抗生素及多次輸尿管內視鏡手術去除石片，已不再發燒，但其腎絲球過濾率僅剩20，代表半年的持續性泌尿道發炎已損害腎臟功能。
醫師指出，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，不管是哪種形狀，要預防就須多喝水、不憋尿、適度運動。
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