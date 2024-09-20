中秋大吃大喝好罪惡！十大順暢助攻神隊友 咕嚕咕嚕啟動代謝循環

放縱吃喝也不怕！

烤肉、月餅、蛋黃酥......這個中秋節又不小心放縱吃太多？每到佳節假期，家人、朋友、同事總是輪流揪團，烤肉聚餐一攤接一攤，開心歡聚放縱飲食之後，是不是感到非常罪惡呢！不僅如此，各式各樣的糕餅禮盒在家堆積如山、難以消化，連帶腸胃也跟著吃不消！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「十大順暢助攻神隊友」，替大家找出有助於推動身體咕嚕咕嚕動起來的好幫手，一起幫腸胃啟動好的代謝循環，擺脫大餐後沉重的罪惡感！

No.1 優酪乳、優格

《網路溫度計DailyView》

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中秋聚餐時刻，烤肉、月餅、蛋黃酥通通來者不拒，高鈉高油的飲食之後，身體感覺沉甸甸、肚子也卡卡不舒服嗎？除了多喝水、多運動之外，適時補充腸胃好菌，也可以幫助啟動代謝循環，身體順暢了，負擔自然就減輕啦！

優酪乳品牌百百種，挑選時建議可以優先選擇有「健康食品」認證標章的AB原味優酪乳，才能喝得更安心、更有保障。AB原味優酪乳中的雷特氏B菌能通過胃酸、膽酸的考驗，直達腸道發揮作用，重新找回體內健康平衡。口味酸甜的AB原味優酪乳順口又解膩，最適合大魚大肉之後來一瓶，輕鬆助攻腸道順暢，被網友們大讚，「優酪乳喝下去感覺腸道都順通了」、「隨時想喝就會來一瓶」。

No.2 水果

《網路溫度計DailyView》

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透過優酪乳補充腸道好菌之後，也不能忘記補充纖維！建議大家可以在飯後來份纖維高的水果，讓腸胃動次動，其實只要一提到「不順暢」，許多網友總是立刻想到「吃香蕉」、「香蕉百試百靈，真的超有用」。

除了香蕉之外，還有許多膳食纖維更豐富的水果等著你，以100公克作為比較基準，香蕉的膳食纖維僅有1.6克，含有各式礦物質、有助維持心血管健康的釋迦則有2.7克，維生素C含量高的芭樂有3.3克，清爽酸甜的百香果則高達5.3克。下次肚子卡卡時，沒時間慢慢吃水果，也可以加入優酪乳打成飲品，下次肚子卡卡時，不妨嘗試看看，一次補充豐富營養，推動腸道咕嚕咕嚕動起來吧！

No.3 高纖蔬菜

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腸胃保健從三餐做起，吃進充足的蔬菜、從中攝取纖維質，再搭配足夠的水分和運動。膳食纖維熱量比澱粉類低，有飽足感，同時還能增加糞便體積、幫助腸道保持順暢，簡直一舉多得。

常見的高纖蔬菜包含地瓜葉、菠菜、青花菜等葉菜類，每100克都有3克以上的膳食纖維，同時還有豐富的鎂、鐵質、葉酸、胡蘿蔔素與維生素C等等。另外，適合煮湯或刨絲炸成天婦羅的牛蒡，每100克含有的膳食纖維甚至高達5.1克，是助攻腸胃順暢的好幫手喔！

No.4 全穀雜糧類

現代上班族的生活習慣餐餐外食，蔬菜量容易攝取不足，纖維質不夠，久而久之肚子也跟著堵塞了。

想要改善這樣的情況，從主食下手！糙米、薏仁、燕麥、南瓜、芋頭等全穀根莖類，纖維含量比起麵包、白米飯、白麵條等精緻澱粉更高，受到許多外食族歡迎，「我買便當都把白飯換成糙米或紫米，感覺更健康」、「大推超商的地瓜，再去自助餐夾青菜，這樣組合就很好」。同時，全穀雜糧類富含多種維生素、抗氧化物質且屬於低GI食物，可降低血糖波動，經常被推薦用來控制血糖，優點多多。

No.5 菇類

香菇、金針菇、鴻禧菇，你最愛哪一種？菇類普遍含有蛋白質，是素食者獲取蛋白質的優良來源之一，還有維生素、礦物質與抗氧化劑，對人體健康好處不少。更重要的是，菇類具有非水溶性纖維，提供飽足感之餘也協助腸道工作！

其中被奉為「人體清道夫」、「素中之葷，菜中之肉」的黑木耳，兼具高纖、低熱量兩大優點，促使各大品牌推出木耳露，廣受上班族和飲控族青睞，視為順暢聖品，「直接從超商抓一罐最方便省時，而且喝完很快就上廁所」、「餐與餐之間（或是餐後）只要喝一杯用黑木耳、紅棗、薑打碎後煮成的黑木耳露，隔餐甚至隔天就清潔溜溜」。

No.6 堅果、種籽類

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堅果種籽類含有多種礦物質、不飽和脂肪、維生素E及膳食纖維，被認為是對人體健康十分有幫助的食物之一，國健署也指出，每天1湯匙或每餐1茶匙的堅果種子，就能達到營養的建議量。

膳食纖維豐富的堅果種類包含奇亞籽、亞麻籽等。奇亞籽好消化、熱量低，吸水後會高度膨脹，提供滿滿飽足感，成為許多飲料控熱愛的最佳手搖配料；亞麻籽具有的維生素、不飽和脂肪與膳食纖維也很豐富，吃法很多，加入優格、沙拉或烘焙食品中都百搭，好吃、營養又能幫你擺脫天天卡在馬桶上思考人生的窘境！

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以中醫觀點而言，蜂蜜具有潤腸通便的好處。許多深受便秘困擾的網友，習慣在起床後來杯蜂蜜水，讓身體更順暢，「我每天起床先調一杯，記得要用溫水」、「鋼鐵腸胃實測玫瑰蜂蜜水+無糖優酪乳，完全清腸神器，便秘不嚴重的不要隨便試，喝一般蜂蜜水就好」。

雖然蜂蜜營養價值高、對人體益處多，不過其本質就是「糖」，熱量不容小覷，需要謹慎控制攝取份量，千萬別把蜂蜜水當開水喝，以免卡卡的腸胃還沒通就先發胖！另外，蜂蜜性質滋潤，腸胃虛弱的族群也要注意酌量攝取。

No.8 發酵食品

想要腸道健康，重點在於維持腸內菌叢平衡，不少人喜歡透過優格、優酪乳或益生菌保健食品，補充體內好菌。此外，泡菜、味噌、起司、納豆、醬油等發酵食品也有異曲同工之妙！食材經過發酵後，將蛋白質、澱粉分別轉換成胺基酸與單雙糖，把大分子變成小分子，不僅更容易吸收消化、提高營養價值，也為食物增添新的獨特風味。

發酵食品含有許多微生物，適當食用有助於協調腸道機能，讓運作更順暢。值得注意的是，這類食品通常高糖高鹽，要避免攝取過量，才不會對健康造成負擔喔！

No.9 花草茶

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吃夠了重口味的烤肉，來杯熱熱的花草茶去油解膩吧！療癒香氣、回甘滋味加上不含咖啡因，讓花草茶除了緩和大魚大肉帶來的油膩感，還能取代含糖飲料，避免喝進多餘的精緻糖與熱量。

不同種類的花草茶有不同效果，洋甘菊茶舒緩情緒、薄荷茶清爽提神，而說到促進腸胃順暢，就不得不提「玫瑰花茶」的威力，許多網友親身嘗試後直呼「腸胃不夠勇健的別試」、「根本是天然瀉藥」、「喝完半個小時就跑廁所，差點下不來」。

No.10 高纖豆漿

豆漿含有豐富的植物性蛋白、卵磷脂、維生素和礦物質，營養價值高，享有「植物界的牛奶」美譽，是深受健身族、飲控族喜愛的飲品。

超商隨手可得的高纖豆漿，可以增加飽足感，方便外食族飲食控制，豐富的膳食纖維能促進腸道蠕動，是腸胃不順時的助攻神隊友之一！不少長時間久坐又三餐外食的網友表示，「早上都用豆槳取代早餐，一杯就飽，嗯嗯也比較順」、「高纖的很排便」。不過，由於黃豆容易產氣，喝豆漿時最好少量攝取或分次飲用，以免造成不適。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月30日至2024年08月28日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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