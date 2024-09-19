周星馳御用配音員石班瑜飽受「肺麴黴菌」所苦 醫：這病專挑「這類人」

港星周星馳御用配音員石班瑜17日因心肌梗塞離世，享壽66歲。他過去曾自爆，於2022年染上「侵襲性肺麴菌病」，住院一個月，他錄下生病過程，期間不斷咳嗽，表示因藥物副作用令他無法正常吃飯，體重快速下降。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，石班瑜因心肌梗塞離世，不排除與侵襲性肺麴菌病有關，該疾病最容易侵犯「免疫力差」的民眾。

周百謙表示，侵襲性肺麴菌病臨床上並不常見，大多發生在接受癌症治療、血癌、愛滋病、免疫力不全、骨髓或器官移植的患者身上，而新冠疫情期間，也有人染疫後，需不斷使用類固醇或抗生素，使免疫力低下，此時侵襲性肺麴菌病就剛好找上門。

研究顯示，侵襲性肺麴菌病的死亡率高，約三成到六成，周百謙表示，感染者初期難以辨別症狀，如果麴菌的位置在氣管或肺部，多以咳嗽表現，不會發燒、疲倦，很多人因此認為是小感冒，直到咳嗽嚴重影響生活才就醫，此時通常已肺浸潤，需要投以藥效強的藥物，但通常副作用嚴重，如會惡心、嘔吐、食欲不佳。

患者若無法吃東西，體力愈來愈差，就會陷入「免疫力更差」的惡性循環。周百謙表示，雖然有後線藥物可以選擇，但後線藥物非常昂貴，不一定每位患者都能使用。

周百謙表示，以石班瑜自曝罹病狀況來看，他的侵襲性肺麴菌病恐怕已經變成「慢性肺麴菌病」，需要長期服藥對抗麴菌，而肺麴菌病長期下來，會導致血管炎、血管破裂等，石班瑜死因目前指向心肌梗塞，導致心肌梗塞的原因，不能排除是肺麴菌病引起。

麴菌遍布在日常生活中，最常共生人體鼻竇或呼吸道，當免疫力變差時，麴菌就出來作祟，威脅健康。周百謙表示，目前沒有疫苗可預防侵襲性肺麴菌病，唯一能避免的方法就是維持自身免疫力，台灣三高的患者愈來愈多，三高患者免疫功能較差，屬於高風險群，呼籲民眾飲食與日常生活應多加注意，避免免疫力低下。