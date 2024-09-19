快訊

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管這樣說

反制民進黨 藍委提中華民國自始反對聯大2758決議

新新併大股東隔空交火 新壽副董喊話林家第三代：勿一錯再錯

聽新聞
0:00 / 0:00

周星馳御用配音員石班瑜飽受「肺麴黴菌」所苦 醫：這病專挑「這類人」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
港星周星馳御用配音員石班瑜，曾自爆過去飽受「侵襲性肺麴菌病」所苦，因藥物副作用食不下嚥，使其身形消瘦。圖／取自抖音
港星周星馳御用配音員石班瑜，曾自爆過去飽受「侵襲性肺麴菌病」所苦，因藥物副作用食不下嚥，使其身形消瘦。圖／取自抖音

港星周星馳御用配音員石班瑜17日因心肌梗塞離世，享壽66歲。他過去曾自爆，於2022年染上「侵襲性肺麴菌病」，住院一個月，他錄下生病過程，期間不斷咳嗽，表示因藥物副作用令他無法正常吃飯，體重快速下降。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，石班瑜因心肌梗塞離世，不排除與侵襲性肺麴菌病有關，該疾病最容易侵犯「免疫力差」的民眾。

周百謙表示，侵襲性肺麴菌病臨床上並不常見，大多發生在接受癌症治療、血癌、愛滋病、免疫力不全、骨髓或器官移植的患者身上，而新冠疫情期間，也有人染疫後，需不斷使用類固醇或抗生素，使免疫力低下，此時侵襲性肺麴菌病就剛好找上門。

研究顯示，侵襲性肺麴菌病的死亡率高，約三成到六成，周百謙表示，感染者初期難以辨別症狀，如果麴菌的位置在氣管或肺部，多以咳嗽表現，不會發燒、疲倦，很多人因此認為是小感冒，直到咳嗽嚴重影響生活才就醫，此時通常已肺浸潤，需要投以藥效強的藥物，但通常副作用嚴重，如會惡心、嘔吐、食欲不佳。

患者若無法吃東西，體力愈來愈差，就會陷入「免疫力更差」的惡性循環。周百謙表示，雖然有後線藥物可以選擇，但後線藥物非常昂貴，不一定每位患者都能使用。

周百謙表示，以石班瑜自曝罹病狀況來看，他的侵襲性肺麴菌病恐怕已經變成「慢性肺麴菌病」，需要長期服藥對抗麴菌，而肺麴菌病長期下來，會導致血管炎、血管破裂等，石班瑜死因目前指向心肌梗塞，導致心肌梗塞的原因，不能排除是肺麴菌病引起。

麴菌遍布在日常生活中，最常共生人體鼻竇或呼吸道，當免疫力變差時，麴菌就出來作祟，威脅健康。周百謙表示，目前沒有疫苗可預防侵襲性肺麴菌病，唯一能避免的方法就是維持自身免疫力，台灣三高的患者愈來愈多，三高患者免疫功能較差，屬於高風險群，呼籲民眾飲食與日常生活應多加注意，避免免疫力低下。

咳嗽 心肌梗塞 患者

延伸閱讀

探病盡量別送水果！ 譚敦慈揭可怕經歷：病人吃完直接洗腎

影／男心肌梗塞倒下抽搐畫面曝光！咖啡店老闆急打119線上救回

為何白露是重要時節？白露養生4重點有助增強抵抗力、防疾病

全台首例「心臟超飽和氧治療」 大幅降低心肌梗塞死亡率

相關新聞

周星馳御用配音員石班瑜飽受「肺麴黴菌」所苦 醫：這病專挑「這類人」

港星周星馳御用配音員石班瑜17日因心肌梗塞離世，享壽66歲。他過去曾自爆，於2022年染上「侵襲性肺麴菌病」，住院一個月...

3個月來又見本土登革熱！花蓮男曾到新北高雄 感染源不明

時隔3個月再現本土登革熱疫情，疾管署今公布今年入夏以來第3例本土登革熱病例，疾管署副署長羅一鈞表示，患者為30多歲男性，...

北捷車廂成群兔女郎為直播APP打廣告 占用通勤族位置惹議

台北捷運板南線內日前出現多位身穿黑色短裙洋裝、頭戴兔耳朵髮箍的女性，拿手版替某直播APP在車廂內打廣告，此舉恐違反「大捷...

雨區擴大！ 16縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以南地區及新北，東半部山區有局部大雨發生的機率，...

雷雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

因雷雨影響，民航局表示，松山機場15點31分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊...

隔壁親切鄰居竟是狂熱川粉？韓裔作家：放下分化堅持…其實都是好人

美國總統大選期間，我們家隔壁飄揚著支持川普的旗幟，如此積極地支持川普，在韓國應該就相當於太極旗部隊。他們是我們全家都很喜歡的鄰居，孩子們時常過去和叔叔、阿姨聊天，有時甚至會留宿，和他們家的國中女孩一起過夜。我們在美國沒有家人，所以也會參加隔壁鄰居的家族聚會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。