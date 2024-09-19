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隔壁超親切鄰居竟是狂熱川粉？韓裔作家：放下「這個」我們都是好人

先覺出版社／ 文‧朴慧胤
圖為共和黨總統候選人川普日前在紐約州長島納蘇體育館舉行造勢活動，吸引上萬支持者。美聯社
圖為共和黨總統候選人川普日前在紐約州長島納蘇體育館舉行造勢活動，吸引上萬支持者。美聯社

美國總統大選期間，我們家隔壁飄揚著支持川普的旗幟，如此積極地支持川普，在韓國應該就相當於太極旗部隊。他們是我們全家都很喜歡的鄰居，孩子們時常過去和叔叔、阿姨聊天，有時甚至會留宿，和他們家的國中女孩一起過夜。我們在美國沒有家人，所以也會參加隔壁鄰居的家族聚會。

隔壁叔叔是五十多歲的起重機司機，阿姨的年紀也差不多，在法律事務所工作。他們都是二婚，已經一起生活七年了，上一段婚姻生的孩子們都已經二、三十歲了。家裡的兩個女孩是阿姨的姪孫女，阿姨的姪女染上毒癮，於是她就收留了姪女的孩子。兩個女孩是同母異父的姊妹，老大剛高中畢業，找了室友搬出去住，目前在大型百貨 Target工作。

鄰居叔叔雖然是白人，卻有約四分之一的美洲原住民血統，是個非常開朗有趣的人。他國中輟學後學了技術，在製造飛機的波音公司工作，似乎賺了不少錢。他有一艘船，經常去海釣，家裡後院有游泳池，還有冒泡泡的按摩浴缸，為了維護昂貴的房子，也經常做修繕工程。他最近還是凌晨三點半就出門上班，下午就在院子裡做各種家務，生活過得勤奮老實。

二○一六年川普當選美國總統，我們家人和在美國的朋友們都很驚訝，不曉得到底是誰在支持川普。後來，美國媒體開始追蹤調查川普的支持者究竟是怎樣的人。美國媒體與中產階級以上的進步主義者，並不是認為自己的觀點是眾多觀點中最正確的，而是默默假設「只要是人，當然會這樣想」。大量和川普當選初期相關的新聞與出版物，撇開文章的品質不說，語氣相當荒謬，彷彿是在探索火星生物或追蹤消失的古瑪雅文明，居然完全不曉得那麼多人的存在，實在是無知到可笑。

我也曾經以為自己會認識各式各樣的人，有窮人、富人、有學識的人、沒學識的人，但現實卻不是如此。我們隔壁還住著一位二十三歲的年輕人，他和妻子還有一個孩子一起生活，靠修理空調和暖氣來維持生計。但仔細想想，我雇用他修理我們家的暖氣，除了簡單的打招呼外，我從未詢問過關於他生活的事，也從未好奇過他的世界是怎樣的世界。

以前我從未真的遇到將全球暖化視為騙局的人，自然就認為會這樣想的人是愚蠢、固執、自私且極其貪婪的人。「正常人怎麼可能反對尊重地球上無數的其他生物呢？」但親切的鄰居叔叔就是這樣的人。 川普當選後，我意識到有多少人認為氣候變化是一場騙局，於是我不得不改變自己的想法。我仍舊認為氣候變化是人類破壞環境導致的嚴重問題，只是以前的我認為這是任何人都會承認的絕對真理。我似乎把世上的人分為兩種，一種是承認此事實的正常人，一種是拒絕承認的異常人。 我對環境的看法仍然沒有改變，但我無法再將否定全球暖化的人全部視為「奇怪的人」了。「他們」以親切鄰居的形象出現在我面前。

警察對待黑人的殘酷鎮壓行為，引發後來的黑人人權運動「黑人的命也是命」，對此，鄰居叔叔也很不滿。他憤怒地表示，自己勤奮工作，繳納稅金也惠及黑人，而黑人不但造成一般市民的困擾，還出來示威抗議。儘管這時候可以討論黑奴歷史，但他大概也聽過這些故事，要是討論的行為被解釋成對他的「啟蒙教育」，那對話的窗口說不定就關閉了。

要是我先知道鄰居是川普的支持者，我應該就沒辦法跟他們變這麼熟了。但他們熱情、開朗的個性，以及在各種經驗中學到的智慧與技能，讓我非常喜歡他們。

看到川普的旗幟，我開始猜測他們對環境與種族等問題的見解。數天來的驚訝平息之後，我產生了好奇心。首先，我很好奇之前身為低收入白人的他是怎麼生活的，我想理解這位與我大不相同的鄰居。

傑德．凡斯的《絕望者之歌》講述自己的真實故事，他如何從低收入白人家庭，打入中產階級份子。美聯社
傑德．凡斯的《絕望者之歌》講述自己的真實故事，他如何從低收入白人家庭，打入中產階級份子。美聯社

傑德．范斯的《絕望者之歌》講述自己的真實故事。他成長於擁擠的藍領社區，那裡的人多是低收入白人家庭，也都是川普的支持者。後來他逃離了那裡，從耶魯大學法學院畢業，打入了知識分子的中產階級中。

對作者而言，中產階級的生活很陌生，也很讓人困惑。一個明顯的例子就是聖誕節，作者去中產階級的女友家共度聖誕節，他感到無比震驚。在他長大的小鎮，每年聖誕節大家就像沒有明天一樣借錢揮霍，不管東西有沒有用處都盡情地消費，喧鬧地喝酒吃肉，到了新年時就會陷入垃圾與債務堆之中，這就是生活的滋味。然而在女友家過節，大家交換有用的小禮物，一起享用樸實卻用心準備的食物，靜靜地談天。

我們家總是用二手店買的衣服裁剪成萬聖節服裝，因為我們認為買工廠生產的新產品，對地球和孩子的創意發展都不好，基於相同原因，我們也不買中國製的塑膠玩具。但隔壁家會為孫女們買數十萬韓元的萬聖節玩具、服裝和裝飾品，還邀請我們家的孩子參加，送她們許多禮物。

發現我們家聖誕節或美國獨立日什麼都不買時，鄰居叔叔心疼地表示：「你們可以過得跟美國人一樣啊。」他的話聽起來並不像是責備，而是真心心疼我們，覺得我們不懂得享受生活。現在應該不是討論地球危機的好時機，參加鄰居家派對那天，我們也玩得不亦樂乎。

我當然還是用自己理所當然且舒適的方式生活，但是當我把鄰居視為一個好人時，我就不再堅信自己所處的世界是唯一了。當一個好人、過美好的生活，並不一定有特定的政治立場、態度、知識、教育和生活方式，不知為何，光是發現這點就讓我感到心情愉悅。

我們要一起生活的，也許不是只有瀕臨滅絕的動植物，如果無法與世界觀完全不同的人和睦相處，那我們又能保護什麼呢？如果想要保護地球環境，那就替那些不願意做這件事的人多做一點就好了，原本花多少能量來譴責並改變他們的想法，就用這些能量來做這件事就可以了。這樣做的話，真正改善的不是地球的環境，也不是和我觀點不同的人，而是我自己。

《森林裡的資本主義者：在現代社會邊緣，找回簡單完整的人生》。圖／先覺出版社提供
《森林裡的資本主義者：在現代社會邊緣，找回簡單完整的人生》。圖／先覺出版社提供

人類的演化結果讓我們本能地害怕與自己不同的人，覺得他們是威脅，然而，並不是所有演化結果都對我們有益且合理。以前這種敵意可能對我們的生存有利，但在現代社會中，比生存更嚴重的問題是焦慮與憤怒。鄰居就如同我以前認識的一樣，是一個有優點也有缺點的普通好人。我們的信仰與生活方式不同，看著這樣的鄰居，我覺得這個社區變得更棒了。當我不再認為自己必須捍衛的價值是絕對的時候，即便做的事是一樣的，也會變得更輕鬆愉快。

鄰居掛上川普的旗幟後，我們仍舊愉快地談天。雖然也有很多時候要努力隱藏驚訝的表情，但我沒有把他們當成不對的人，而是認為他們活在那個我沒生活過、沒經歷過的世界。記得，每個人都比他的政治主張還要複雜，這樣想的話，就會覺得世界更加豐富多彩。

(本文摘錄自《森林裡的資本主義者：在現代社會邊緣，找回簡單完整的人生》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。)

川普 暖化 范斯

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