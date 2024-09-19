「天下永續公民獎」揭曉 長庚醫院奪非營利事業首獎

ESG獎項「天下永續公民獎」昨天頒獎，長庚醫療財團法人獲得2024年「天下永續公民獎」非營利事業醫療組第一名，為第一次醫院獲得首獎。長庚醫療財團法人董事長王瑞慧表示，長庚醫院創院48年以來，一直秉持「取之社會、用之社會、止於至善、永續經營」的理念，將持續發揮力量，致力推動ESG。

天下永續公民獎以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境保護」四大指標，評選出台灣最具未來性的新價值企業，為企業接軌國際，訂定競爭力新標準；今年並首次新增「非營利事業組」，長庚醫療財團法人為2024年唯一入榜獲獎的醫院，也是第一次醫院獲得首獎。

王瑞慧致詞時表示，感謝評審委員對長庚醫院的肯定，長庚醫院創院48年來，從第一天開始一直秉持「取之社會、用之社會、止於至善、永續經營」這個理念從來沒有改變過。她也感謝所有長庚人在崗位上不懈的努力，帶給大家更好的醫療環境。

長庚醫院永續成績亮眼，具體表現在各個面向上，如建構「用心、關心、貼心、安心、熱心」五心級健康職場。重視員工職業健康與安全照顧，積極舉辦各類教育訓練與多元健康促進活動，亦優於法令規範要求，持續推動職場健康與安全管理。

成立AI核心實驗室，有效整合AI需求資源，培育種子散播永續影響力。投入經費累計超過5億元，辦理人工智慧醫療專班、與長庚醫科公司合作率先開發雙向溝通24小時AI智能客服、AI研究成果提供臨床運用提高治療準確度，和率先全國以人工智能研發成果取得食藥署醫療器材許可證的醫療機構等。

兒少虐待零容忍，推動兒少保護全人醫療照護。成立專業的兒童醫療團隊，提供生理、心理及社會面向醫療服務，首創一站式兒少保護門診，提供政府機關兒少個案優先診療服務；率先全國成立兒童死因複審小組，並結合各界成功推動立法將笑氣列為管制氣體；透過關懷及生活扶助，協助自立少年完成學業，達到提升少年就業競爭力、提升國家生產力、減少社會負擔之三贏目的；藉多元媒體管道播放兒少保護衛生教育指導影片，持續擴大社會影響力。

長庚醫院並積極推動能源管理，透過各項節能減碳措施，減少溫室氣體排放量，亦進行氣候風險管理，訂定減緩與調適策略目標，透過組織由上而下管理，鼓勵全體同仁共同參與並響應永續精神。取得ISO 14064-1溫室氣體盤查，精確掌握各項運營活動所產生的溫室氣體排放數據，鑑別並改善優化高碳排區域或設備，有效降低能源消耗、廢棄物產出和運營成本。持續推動綠化植栽，每年吸碳成效相當於3.29座大安森林公園。