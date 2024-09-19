3個月來又見本土登革熱！花蓮男曾到新北高雄 感染源不明

時隔3個月再現本土登革熱疫情，疾管署今公布今年入夏以來第3例本土登革熱病例，疾管署副署長羅一鈞表示，患者為30多歲男性，潛伏期無國外旅遊史，平常在花蓮工作及居住，為花蓮今年首例本土登革熱個案，曾在高雄、新北活動，目前感染源仍待釐清。

今天新增的本土個案為花蓮30多歲男性，9月13日出現發燒、頭痛等症狀就醫，經通報及採檢送驗後，9月18日確認為登革熱病例，密切接觸者11人目前無症狀。

羅一鈞說，該個案沒有國外旅遊史，登革病毒型別為第二型；雖然該男子9月有高雄及新北活動史，但是先前入夏首2例的高雄本土登革熱，以及新北8月初泰國境外移入個案的登革病都是第一型，所以目前感染源仍待釐清。登革熱第二型境外移入分布最多的是泰國，其次為菲律賓。

今年截至9月18日，累計167例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計3例，分別居住於高雄市2例及花蓮縣1例。病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、嘉義縣及花蓮縣各1例。今年累計207例境外移入病例，高於過去4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓及泰國各24例。

羅一鈞提醒，為防範疫情擴散，花蓮縣衛生局已針對個案及接觸者進行防蚊衛教，並於個案工作地及居住地周圍進行病媒蚊密調、孳生源清除及化學防治，高雄市及新北市衛生局也已展開相關防治工作。

疾管署提醒，目前全台氣溫仍炎熱且多有降雨，適合病媒蚊生長，呼籲民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢；戶外活動或出國旅遊時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑以防範蚊蟲叮咬。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師近期旅遊活動史。疾管署亦籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。