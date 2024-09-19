雨彈襲半個台灣 14縣市大雨特報 慎防短延時強降雨
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗、南部地區及中部以北，東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
大雨影響時間至晚上，包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
中央氣象署預報員朱美霖今天表示，今天白天主要還是以午後雷陣雨為主，整個西半部、東北部、各地山區留意午後雷陣雨，尤其中南部和中部山區可能有短延時強降雨。晚間開始偏南風影響之下，南部和東南部降雨機率逐漸提高。明天中午受到南方雲系影響，南部和東南部整天都有間歇陣雨出現，其他各地以午後雷陣雨為主，還是要留意中部地區和各地山區雨勢會比較大一些。
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