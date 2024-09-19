雨彈襲半個台灣 14縣市大雨特報 慎防短延時強降雨

網路常有人分享如何挑選優質好車位，建議大家要注意車位與電梯距離、避免過於偏避位置、避免離車庫出入口太近及避免選擇轉角的車位等等。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文分享，他表示，像這種傳說中的王位是可遇不可求的，他還開玩笑地說「平時想停到，得看祖先有沒有拯救過地球」。照片曝光，意外掀論戰。

2024-09-19 11:50