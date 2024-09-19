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台鐵「總統花車」2天1夜專案開賣 內部亮點曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵「總統花車」曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察。圖／台鐵公司提供
台鐵「總統花車」曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察。圖／台鐵公司提供

台鐵「總統花車」曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察，台鐵公司宣布推出2大花東鐵道旅遊專案，2天1夜每人3990元起，今也公布內裝亮點，其中包括盥洗室、會議室、餐廳、會客室及臥室等，花車的身分證則烙印在車門踏板邊，可清楚看見原本的製造銘版。

台鐵公司表示，總統花車35SA32820號是1969年由SP32800型觀光號改造的冷氣鋼體客車，直至1991年李登輝總統時代才首度上路為元首服務。

台鐵說，總統花車為單端折疊門的20公尺級客車，冷氣機房與盥洗室集中在一端。車內配有大長桌的會議室、餐廳，可容納6人圍桌會議或用餐。車廂中段，則分別設有兩間以專用盥洗室連通的男用、女用專屬臥室。

台鐵表示，從走道往車端行進配有5張綠色沙發及茶几的會客室。會客室推開通道門往後是客用盥洗室，淺藍色小方塊磁磚的壁板與地面，完美呈現1960年代的工藝。此外，車廂內華麗的燈具各有特色，是相當珍貴的鐵道文化財。

台鐵也說，花車的身分證烙印在車門踏板邊，可清楚看見原本的製造銘版，載明「台灣省鐵路管理局 台北機廠製造 中華民國五十六年六月」字樣。車輛使用的轉向架是原本SP32800型使用的TR-29型，上面印有日本車輛製造銘版「NIPPON SHARYO 1966 JAPAN」。

台鐵「總統花車」內配有男、女臥室。圖／台鐵公司提供
台鐵「總統花車」內配有男、女臥室。圖／台鐵公司提供
台鐵「總統花車」從走道往車端行進，配有5張綠色沙發及茶几的會客室。圖／台鐵公司提供
台鐵「總統花車」從走道往車端行進，配有5張綠色沙發及茶几的會客室。圖／台鐵公司提供
台鐵「總統花車」內配有大長桌的會議室、餐廳，可容納6人圍桌會議或用餐。圖／台鐵公司提供
台鐵「總統花車」內配有大長桌的會議室、餐廳，可容納6人圍桌會議或用餐。圖／台鐵公司提供

台鐵 身分證 餐廳

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