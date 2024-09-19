很多乘客用！航空公司警告避開「這3色」行李箱：容易有麻煩
許多人都喜歡出國，旅遊讓人放鬆，可以讓頭腦先休息一下，再重新出發。近日歐洲第一大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）警告，如果是常用「這3色」行李箱的乘客，最好是能改用其他顏色，以免造成被拿錯的情況發生，釀成不必要的麻煩。
《科克新聞》報導，瑞安航空表示最常出現的行李箱顏色為「黑色、海軍藍、灰色」3種顏色，他們警告拿著這些顏色的乘客最好是更換其他顏色，以免行李抵達後會出現混淆的情況。
瑞安航空指出，這3種顏色的行李箱非常受到歡迎，所以最常出現認錯的情況，因此聲明除了換顏色能更快找到托運行李外，也可以在行李箱上添加行李標籤帶或是綁上其他可辨識的物品，避免延遲拿到。
瑞安航空也建議，乘客在出發前，最好也複印護照、駕照或是身分證，並且用電子郵件發給自己，另外，也要對文件拍照，保存在手機相簿中，以供沒有網路時使用。
先前也有資深空服員愛蜜莉就行李箱挑選分析，她認為比起硬殼行李箱，布面類的織物型行李箱，在耐用度上會是較佳選擇，另外也不建議旅客購買有4輪的行李箱，相較於2輪更容易損壞。
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