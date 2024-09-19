快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

很多乘客用！航空公司警告避開「這3色」行李箱：容易有麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞安航空表示最常出現的行李箱顏色為「黑色、海軍藍、灰色」3種顏色，建議不要使用，或是掛上能辨別的標籤等物品。 圖／ingimage
瑞安航空表示最常出現的行李箱顏色為「黑色、海軍藍、灰色」3種顏色，建議不要使用，或是掛上能辨別的標籤等物品。 圖／ingimage

許多人都喜歡出國，旅遊讓人放鬆，可以讓頭腦先休息一下，再重新出發。近日歐洲第一大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）警告，如果是常用「這3色」行李箱的乘客，最好是能改用其他顏色，以免造成被拿錯的情況發生，釀成不必要的麻煩。

《科克新聞》報導，瑞安航空表示最常出現的行李箱顏色為「黑色、海軍藍、灰色」3種顏色，他們警告拿著這些顏色的乘客最好是更換其他顏色，以免行李抵達後會出現混淆的情況。

瑞安航空指出，這3種顏色的行李箱非常受到歡迎，所以最常出現認錯的情況，因此聲明除了換顏色能更快找到托運行李外，也可以在行李箱上添加行李標籤帶或是綁上其他可辨識的物品，避免延遲拿到。

瑞安航空也建議，乘客在出發前，最好也複印護照、駕照或是身分證，並且用電子郵件發給自己，另外，也要對文件拍照，保存在手機相簿中，以供沒有網路時使用。

先前也有資深空服員愛蜜莉就行李箱挑選分析，她認為比起硬殼行李箱，布面類的織物型行李箱，在耐用度上會是較佳選擇，另外也不建議旅客購買有4輪的行李箱，相較於2輪更容易損壞。

出國旅遊 機場 行李箱

延伸閱讀

行李箱防盜大絕！女生超醜大頭照做護套 成全場焦點笑死安檢職員

肩背、手提皆時尚！行李箱之王RIMOWA推全新包袋系列

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？扁、珍、阿妙姐…下場不同

城市新問題…廢行李箱怎麼處理？南市環局給答案

相關新聞

雙颱共存！台灣陷大低壓帶防豪大雨 南部恐連日劇烈雨勢

今天白天各地大致恢復多雲到晴的天氣，不過，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，今晚到明天整天受到偏南風帶來水氣的影響，南台灣...

王者之位？他指想停「得看祖先有沒有拯救過地球」 網質疑：你要確欸

網路常有人分享如何挑選優質好車位，建議大家要注意車位與電梯距離、避免過於偏避位置、避免離車庫出入口太近及避免選擇轉角的車位等等。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文分享，他表示，像這種傳說中的王位是可遇不可求的，他還開玩笑地說「平時想停到，得看祖先有沒有拯救過地球」。照片曝光，意外掀論戰。

好心拿便當給街友… 卻遭噴「為何肉那麼少？」他傻眼：不知公司今天點減脂餐

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他前幾天碰到一件讓他很無言的事情，想了好幾天還是想抒發一下。就是他下班拿當天公司多出來的便當分享街友，結果遭到街友大哥嫌棄碎唸「為什麼肉那麼少？」，令他傻眼無言！貼文一出，引發網友熱議。

雨彈炸北部、午後中南部大雷雨 專家曝颱風旺季將結束

今天颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉...

一天灌四杯！英國女咖啡成癮決心戒斷 幾天後能早睡早起頭也不痛了

現代人在做事之前，或許喜歡來杯咖啡提提神，讓自己工作更有效率。然而，咖啡中的咖啡因，卻對人體有著一些影響。英國時尚雜誌「哈潑時尚（HaHarper's Bazaar）」一位名為史蒂芬的女性編輯，就親自實驗戒掉咖啡，對身體有什麼特別的影響。

雨彈襲半個台灣 14縣市大雨特報 慎防短延時強降雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗、南部地區及中部以北，東半部山區有局部大雨發生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。