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部桃酒癮治療門診見成效 醫師：常酒駕也是酒癮警訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院開酒癮治療門診，管理師也常到社區宣導。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院開酒癮治療門診，管理師也常到社區宣導。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院成癮治療科主任蘇柏文表示，今年初開始提供酒癮治療服務後，包括肝膽腸胃科醫師轉介成癮者已超過30人參加，已有民眾成功停止飲酒超過半年。此門診可以搭配酒癮治療補助計畫，每個月門診費用含掛號費不到千元。

蘇柏文指出，過量飲酒一直是個嚴重的社會問題，影響個人健康與家庭幸福；戒酒不僅需要個人的決心，也需要親友的支持與遠離酒精的生活模式。許多人可能不知道，現在有幾種戒酒藥物能幫助民眾遠離酒精危害，依據飲酒習慣和抽血檢驗報告選擇適當的戒酒藥物，能減少對酒精的渴望，同時搭配心理諮商，讓民眾逐漸適應減少飲酒或完全戒酒，重拾生活的控制權。

桃園醫院今年加入衛福部問題性飲酒社會復健轉銜服務模式深耕計畫，由個案管理師簡俐昕帶領，深入社區提供衛教宣導，讓民眾更了解酒精危害及戒酒資源。她強調「人有雅量，酒要適量」，今年的系列活動受到民眾的熱烈迴響，許多家庭表示，過去他們不知如何協助親友脫離酒癮，現在有了具體的方向。

蘇柏文提醒，過度飲酒不僅會增加慢性疾病與意外傷害的風險，還會對家庭、學業及工作帶來負面影響，如果親友有不當飲酒的情況例如經常酒駕，這可能是尋求幫助的警訊；如需了解更多戒酒治療資源或如何協助親友脫離酒癮，請撥打桃園醫院成癮治療諮詢專線（03）3699721轉1314或1315聯絡個案管理師或林助理，也可透過電子郵件 substance@mail.tygh.gov.tw諮詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 酒精

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