一天灌四杯！英國女咖啡成癮決心戒斷 幾天後能早睡早起頭也不痛了

現代人在做事之前，或許喜歡來杯咖啡提提神，讓自己工作更有效率。然而，咖啡中的咖啡因，卻對人體有著一些影響。英國時尚雜誌「哈潑時尚（HaHarper's Bazaar）」一位名為史蒂芬的女性編輯，就親自實驗戒掉咖啡，對身體有什麼特別的影響。

根據日本媒體「哈潑時尚日文版」報導，史蒂芬高中時期就喜歡喝卡布奇諾，後來升上大學，便開始到處品嚐即溶包以外的咖啡。最終養成了一天大概會喝三、四杯咖啡，再怎麼樣也至少要喝兩杯咖啡的習慣。自己也因此察覺到對咖啡過於依賴，於是想要戒掉咖啡試試。

在戒斷咖啡因時，除了頭痛、想睡等症狀以外，史蒂芬還有異常飢餓，想吃甜食的狀況。而每天早上喝咖啡，一部分也是在調整自我狀態，好面對工作事項。於是，史蒂芬開始嘗試喝一些草本茶作為替代，像是蘋果肉桂、檸檬生薑等等的茶。

戒除咖啡因一陣子後，史蒂芬發現自己在晚間十點到十點半左右就會去就寢，然後到了清晨的五點三十分清醒，自然形成了早睡早起的習慣。到了七到十天左右，咖啡因的頭痛感完全消失。這也讓史蒂芬認為，並不是每次動腦做事，都要攝取咖啡因才行，應該減少對咖啡因的過量依賴。