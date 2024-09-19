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玉山八通關越嶺線至觀高阻斷 玉管處拚10月搶通

中央社／ 南投縣19日電

八通關越嶺線西段東埔至雲龍瀑布排除坍方目前可通行，但雲龍瀑布至觀高路段仍有多處崩塌阻斷通行；玉山國家公園管理處持續搶修，以山友可通行為原則，預計10月9日前搶通。

玉山國家公園八通關越嶺線受今年颱風凱米影響，西段步道沿線多處崩塌、土石堆積、倒木、路基掏空、棧橋遭落石毀損等，如指標6.4公里處土方堆積、8公里處倒木及路基下陷、8.8公里處倒木、9.8公里處土方堆積、10.3公里處路基流失、11.6公里處路基崩塌等。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，八通關越嶺線西段東埔至雲龍瀑布步道已排除崩塌可通行，但指標4.3公里處雲龍瀑布至14.7公里處觀高仍有多處阻斷，將持續派員以登山者可通行為原則進行排除，全力搶修八通關越嶺線西段步道至觀高。

玉山國家公園管理處指出，八通關越嶺線西段步道地質破碎不穩，近年常有大小崩塌，玉管處獲知坍方阻斷都會立即派員排除，但這次受颱風凱米影響，步道沿線多處嚴重毀損，且因午後常有強降雨，步道持續坍方、落石、土砂泥流導致搶修困難，難以通行。

玉管處表示，自颱風凱米發布海上警報後，玉管處至今尚未開放八通關越嶺線西段、南二段、馬博橫斷等長程路線，原定9月底可搶通開放，因步道修護進度受天氣影響而延遲，目前僅開放至八通關越嶺線西段雲龍瀑布，持續安排人力以「山友可通行原則」往11.5公里處排除倒木、坍方等，預計10月9日前搶通。

崩塌 玉山國家公園 颱風

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