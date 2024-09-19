福灣巧克力攜手藝術家優席夫 「南島之秋」限量發行

甫於2024年ICA世界巧克力大賽亞太區獲得4金、10銀、8銅、2特別獎的世界冠軍福灣巧克力，與旅英台灣原民藝術家優席夫攜手合作，以台灣南島文化為概念、花東食材為主角，推出「南島四季」巧克力系列的第三號作品「南島之秋——香頌」，即日起於福灣巧克力屏東本店、台北大安店、官網及app會員系統線上販售，首批限量300盒由優席夫親筆簽名紀念。

「南島之秋——香頌」巧克力延續前兩季的創作風格，巧妙地將雙色巧克力融合為一。70%黑巧克力的部分，將屏東紅柴蜜、花蓮柚子花放入可可豆中，以福灣獨門的發酵工法，將馥郁的花香與蜜香封存於巧克力中，打造高雅大器的花蜜香黑巧克力。中間黃色的部分，則是以屏東愛文芒果、百香果、台灣香草莢及可可脂揉合而成的30%夏果巧克力，將春花、夏果、野蜜，融合成秋日稻浪的燦金柔黃，傳遞南島之秋豐收的喜悅、母親大地的守護與祝福。

福灣巧克力創辦人許華仁表示：「這是一款關於香氣、歌謠、與記憶的巧克力。生長於屏東的我，從來沒機會聞到柚子花香，當我第一次在瑞穗的鄉間小路悠遊時聞到那滿鄉遍野的柚花香氣，我就開始想如何把這迷人的香氣跟全世界分享？很開心在這款巧克力中能封存這美好的記憶。」

「記得小時候，只要一到柚子開花的季節，整個部落就充滿了濃郁的花香味。」藝術家優席夫分享：「這次秋季的設計，選擇了花蓮柚花，於是我開始思考，創作的美感與色調要如何呈現呢？腦海中就出現了每當秋收時，整個花東縱谷美麗的黃金稻浪，還有小時候記憶裡柚子花的甜美香氣，最後這件作品『好香的風』，就這樣完成了。」