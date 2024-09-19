快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

聽新聞
0:00 / 0:00

福灣巧克力攜手藝術家優席夫 「南島之秋」限量發行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「南島四季」巧克力系列的第三號作品「南島之秋——香頌」正式發行。圖／福灣巧克力提供
「南島四季」巧克力系列的第三號作品「南島之秋——香頌」正式發行。圖／福灣巧克力提供

甫於2024年ICA世界巧克力大賽亞太區獲得4金、10銀、8銅、2特別獎的世界冠軍福灣巧克力，與旅英台灣原民藝術家優席夫攜手合作，以台灣南島文化為概念、花東食材為主角，推出「南島四季」巧克力系列的第三號作品「南島之秋——香頌」，即日起於福灣巧克力屏東本店、台北大安店、官網及app會員系統線上販售，首批限量300盒由優席夫親筆簽名紀念。

「南島之秋——香頌」巧克力延續前兩季的創作風格，巧妙地將雙色巧克力融合為一。70%黑巧克力的部分，將屏東紅柴蜜、花蓮柚子花放入可可豆中，以福灣獨門的發酵工法，將馥郁的花香與蜜香封存於巧克力中，打造高雅大器的花蜜香黑巧克力。中間黃色的部分，則是以屏東愛文芒果、百香果、台灣香草莢及可可脂揉合而成的30%夏果巧克力，將春花、夏果、野蜜，融合成秋日稻浪的燦金柔黃，傳遞南島之秋豐收的喜悅、母親大地的守護與祝福。

福灣巧克力創辦人許華仁表示：「這是一款關於香氣、歌謠、與記憶的巧克力。生長於屏東的我，從來沒機會聞到柚子花香，當我第一次在瑞穗的鄉間小路悠遊時聞到那滿鄉遍野的柚花香氣，我就開始想如何把這迷人的香氣跟全世界分享？很開心在這款巧克力中能封存這美好的記憶。」

「記得小時候，只要一到柚子開花的季節，整個部落就充滿了濃郁的花香味。」藝術家優席夫分享：「這次秋季的設計，選擇了花蓮柚花，於是我開始思考，創作的美感與色調要如何呈現呢？腦海中就出現了每當秋收時，整個花東縱谷美麗的黃金稻浪，還有小時候記憶裡柚子花的甜美香氣，最後這件作品『好香的風』，就這樣完成了。」

品嘗「南島之秋——香頌」時，建議可以單獨欣賞兩種巧克力各自的精采，再感受融合為一的美妙，也推薦搭配花草可可茶系列飲品共同享用，充分感受來自花東土地的溫暖祝福。

「南島之秋——香頌」巧妙地將雙色巧克力融合為一。圖／福灣巧克力提供
「南島之秋——香頌」巧妙地將雙色巧克力融合為一。圖／福灣巧克力提供
巧克力中的柚花香氣來自春季在花蓮瑞穗地區柚花盛開時，為了調節產量而提前疏花所採摘下來的友善農法無毒柚花。圖／福灣巧克力提供
巧克力中的柚花香氣來自春季在花蓮瑞穗地區柚花盛開時，為了調節產量而提前疏花所採摘下來的友善農法無毒柚花。圖／福灣巧克力提供

屏東 巧克力 福灣

延伸閱讀

富邦美術館推新宮晉「宇宙」 風動藝術家首次來台個展

中國停止34項農產品免關稅 新北：柚子內銷為主

影／屏東早午餐店被竊 自嘲「再忙也要偷一杯咖啡」推優惠盼破案

屏東明揚爆炸案將屆周年 1.8億元善款全用於受災者

相關新聞

雙颱共存！台灣陷大低壓帶防豪大雨 南部恐連日劇烈雨勢

今天白天各地大致恢復多雲到晴的天氣，不過，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，今晚到明天整天受到偏南風帶來水氣的影響，南台灣...

王者之位？他指想停「得看祖先有沒有拯救過地球」 網質疑：你要確欸

網路常有人分享如何挑選優質好車位，建議大家要注意車位與電梯距離、避免過於偏避位置、避免離車庫出入口太近及避免選擇轉角的車位等等。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文分享，他表示，像這種傳說中的王位是可遇不可求的，他還開玩笑地說「平時想停到，得看祖先有沒有拯救過地球」。照片曝光，意外掀論戰。

好心拿便當給街友… 卻遭噴「為何肉那麼少？」他傻眼：不知公司今天點減脂餐

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他前幾天碰到一件讓他很無言的事情，想了好幾天還是想抒發一下。就是他下班拿當天公司多出來的便當分享街友，結果遭到街友大哥嫌棄碎唸「為什麼肉那麼少？」，令他傻眼無言！貼文一出，引發網友熱議。

雨彈炸北部、午後中南部大雷雨 專家曝颱風旺季將結束

今天颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉...

一天灌四杯！英國女咖啡成癮決心戒斷 幾天後能早睡早起頭也不痛了

現代人在做事之前，或許喜歡來杯咖啡提提神，讓自己工作更有效率。然而，咖啡中的咖啡因，卻對人體有著一些影響。英國時尚雜誌「哈潑時尚（HaHarper's Bazaar）」一位名為史蒂芬的女性編輯，就親自實驗戒掉咖啡，對身體有什麼特別的影響。

雨彈襲半個台灣 14縣市大雨特報 慎防短延時強降雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗、南部地區及中部以北，東半部山區有局部大雨發生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。