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王者之位？他指想停「得看祖先有沒有拯救過地球」 網質疑：你要確欸

聯合新聞網／ 綜合報導
停車位示意圖。 圖／聯合報系資料照片
停車位示意圖。 圖／聯合報系資料照片

網路常有人分享如何挑選優質好車位，建議大家要注意車位與電梯距離、避免過於偏避位置、避免離車庫出入口太近及避免選擇轉角的車位等等。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文分享，他表示，像這種傳說中的王位是可遇不可求的，他還開玩笑地說「平時想停到，得看祖先有沒有拯救過地球」。照片曝光，意外掀論戰。

從照片中可見，原PO所指的這個「王位」車位，雖然獨立一格沒有鄰車干擾，且距離電梯又近，但它位於車道出入口的轉角處，讓人感覺進出車時會有危險性。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這個位置進出其實蠻危險的」、「你要出來時，剛好一台開快車也要出去，剛好『蹦』」、「車道下來出口第一個位置很爛，就算是獨立位，我也不會想停，出來危險，離開也還要迴幾次」、「很不OK，進出都要提心吊膽」、「我們都叫公媽位」。

還有網友不以為然，反駁原PO觀點，指出「你要確欸，死角超大」、「進出都容易被撞，我覺得不好」、「超爛的位置吧」、「回來還好，出去麻煩+危險」、「停在裡面時很爽，進出時有點危險」、「這種車位通常不會有人要，進出蠻危險的」、「有小孩的話，這車位爛到不能再爛了吧」。

不過，也有不少網友認為「對於愛車人士，這車位很讚啊」、「王者之位」、「天位+1」、「後面可以堆雜物」、「離電梯還蠻近的」、「應該價格會比較貴吧」、「為什麼會撞到？有車下來就亮紅燈了，而且出去的時候有大燈，很難沒看到車子」。

位置 爆廢公社 車位 電梯

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