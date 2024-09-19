體貼外國人...嘉基首創英、越、印尼多國語音藥袋 讓患者安心用藥

嘉義基督教醫院發現不少病患在領藥時，會對藥師用藥的提醒一知半解，「藥師，藥要怎麼吃？」「我不識字，看不懂藥袋上的說明」、「記不住這顆藥是甚麼時間吃？」或是當下記住了，回家後又忘了藥的用法和用量，甚至外籍看護是不是能確實提醒正確用藥？為讓病人能更放心用藥，嘉基開發多國語言藥袋，只要用手機掃瞄藥袋上藥品資訊QR Code，選擇語言種類，就能說出該名病人的用藥方式及用量。

嘉基藥劑科主任林慧娟表示，在醫院經常會接觸一些外籍人士，可能是自己本身身體不適或為了照護雇主而來。在領取完藥品後，他們第一個面臨的問題是無法了解藥袋上的內容，所以必須與藥師確認。溝通上，有些外籍人士可能需藉由翻譯軟體溝通，但可能會造成領藥及用藥指導時間變得非常冗長，藥師也會擔心病人會不會記錯，導致藥品使用錯誤。因此，發想出在藥袋上提供多國文字及語音說明功能，不僅外籍人士可藉此了解藥品正確用法，讓自身或雇主疾病得到妥適的治療。

林慧娟說，藥劑科花費1年多的時間構思整體架構，透過資訊室協助產出藥袋條碼、由藥師楊鎰澤投入編寫程式、再加上相關人員英文、越南語、印尼語、中文的資料核對確認協助，終於日前正式上線。民眾只要用手機掃描藥袋上的QR碼，然後在多國語言上選取語言種類，藥品使用說明即會自動轉換成選取語言文字，點選語音符號後便會自動語音說明，任何機型皆可；另外，若該藥品醫院有拍攝用藥指導影片，也會在下方自動連結選取語言版本之影片，方便外籍人士觀看。同時也提供了每一個藥品詳細網頁說明連結，讓想要進一步了解的民眾可直接點選。