台南安平劍獅埕園區開放 熱蘭遮市鎮考古首度公開

台南市政府自2003年起針對安平古堡及老街周邊進行考古行動，包括安平石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區等，逐步累積重大考古發現，適逢台南400，市府文化局22日起舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，透過安平劍獅埕原址限定、限期開放，將首度公開熱蘭遮市鎮現地考古成果。

文化局表示，1624年荷蘭人在今安平古堡位址建造熱蘭遮城，讓台灣就此登上世界舞台，更成為重要國際貿易據點，面對台南400文化歷史課題，此次將劍獅埕園區轉化為具開放社群參與、公眾歷史爬梳意義的「考古埕」空間，號召民眾共同探索在地文史。

文資處說明，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」計畫獲文化部文資局補助支持，安平劍獅埕原址展區從22日起至明年3月23日限定並限期周三至周日開放，以跨域性、教育性、公共性融入策展理念，建立「考古埕」的獨特品牌，也帶領民眾更貼近「考古」的本質與內涵。

文資處提到，該特展也作為「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」的首度面世，讓歷年考古成果和發現全民共享，並透過4大主題展區「探坑走廊」、「距今實驗室」、「鯤島旅行社」、「修復理院」串連對接，同時也規畫多元豐富的主題工作坊和互動展示裝置設計，引導觀眾對「城市」反思和想像。