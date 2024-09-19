雙颱共存！台灣陷大低壓帶防豪大雨 南部恐連日劇烈雨勢

今天白天各地大致恢復多雲到晴的天氣，不過，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，今晚到明天整天受到偏南風帶來水氣的影響，南台灣降雨會逐漸增多，變得比較明顯一些。從周末到下周初期受到低壓帶影響，台灣附近受到西南風帶來充沛的水氣，將有比較明顯的降雨，提醒南部、東南部民眾多加留意雨勢，其他地區非午後也有降雨機率，外出務必攜帶雨具。

目前太平洋地區有2個颱風。朱美霖表示，今年第14號颱風葡萄桑在台灣東北方，未來朝西北西方向，今晚到明天凌晨就會逐漸到浙江沿海，進入到華中一帶，強度就會逐漸減弱。今天上午8時南海的熱帶性低氣壓，在恆春西南方大約2800公里海面上，已經形成第15號颱風蘇力，距離海南島相當接近、110至150公里左右，今晚就會逐漸進入越南中部陸地，所以未來強度也會逐漸減弱。

朱美霖表示，台灣附近位處整個南海低壓帶附近，整體東亞附近也是低壓帶環境，不過，目前台灣上空沒有深厚的雲層覆蓋，各地大致上偏晴朗穩定的天氣。從昨晚到今天目前為止，受到葡萄桑颱風外圍風場的影響，台灣附近有比較偏東北風到偏北風的分量，所以北台灣有間歇短暫雨出現，有時伴隨雷雨，有短暫性驟雨，局部短延時的雨勢不小。

此外，朱美霖表示，南海屬於大的低壓帶環境，預計偏南風帶來水氣，從今晚到明天一整天就會為南台灣帶來不穩定的天氣。

朱美霖表示，西北沿海有一些降水回波，不過目前逐漸消散。東南部的恆春半島一帶還有零星回波在影響。整體來說今天白天各地降雨不多，主要留意午後雷陣雨的部分。

今、明天降雨趨勢，朱美霖表示，今天白天主要還是以午後雷陣雨為主，整個西半部、東北部、各地山區留意午後雷陣雨，尤其中南部和中部山區可能有短延時強降雨。晚間開始偏南風影響之下，南部和東南部降雨機率逐漸提高。明天中午受到南方雲系影響，南部和東南部整天都有間歇陣雨出現，其他各地以午後雷陣雨為主，還是要留意中部地區和各地山區雨勢會比較大一些。

朱美霖表示，周五以前台灣附近受到偏南風影響，周六開始南方低壓帶逐漸北移，尤其周六至下周二台灣屬於大低壓帶當中，甚至周日、下周一前後整個低壓帶的南風偏強，為台灣附近帶來充沛水氣，可能會有豪大雨出現。後續到下周三低壓帶減弱、遠離台灣附近，所以降雨有趨緩的趨勢。

未來1周降雨趨勢，朱美霖表示，周六開始降雨逐漸增多，台灣進入低壓帶，北部、東半部、南台灣整天不定時降雨出現，中部有局部午後雷陣雨。周日前後降雨最為明顯，各地斷斷續續陣雨或雷雨機率；南部降雨時間偏長、雨勢比較大，可能有豪雨出現。下周一至周二仍受到低壓帶影響，南台灣有雨勢，其他各地有斷斷續續降雨情形。要到下周三整體降雨才會逐漸緩和下來。