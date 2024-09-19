快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出劇毒性農藥「有機磷托福松」

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

聽新聞
0:00 / 0:00

41歲新婚男「垂頭喪氣」竟是更年期 這招重振雄風

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑。圖／亞大醫院提供
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑。圖／亞大醫院提供

41歲男子去年剛新婚，但房事問題嚴重打擊自信，原來他不僅是「1分鐘繳械」的快槍俠，自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，連白天上班都「虛累累」，經安排抽血檢測睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到，評估後建議給予睪固酮補充治療，讓他重振雄風找回年輕的感覺。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是五、六十歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，更嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

邱鴻傑說，男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含雙氫睪固酮（DHT）、雄烯二酮（Androstenedione）及脫氫異雄固酮（DHEA）等，其中又以「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。

邱鴻傑指出，隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15至30歲，以每年1%至2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生。門診時會以抽血檢測睪固酮濃度，加上臨床症狀來診斷是否進入更年期。

邱鴻傑提醒，男性更年期提早報到原因多，除了先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，還包括過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。

壓力 更年期

延伸閱讀

能勃起卻不孕⋯30多歲男罹「無精蟲症」 醫翻遍睪丸找精子

《閃婚老伴是豪門》播放量破4億 霸總愛上離婚更年期的我

25歲男在女友家打情趣水仗…全裸墜樓亡 檢指示抽血驗尿

糖尿病是10大死因之一…除了均衡飲食 專家曝1物是隊友：有助控糖

相關新聞

雙颱共存！台灣陷大低壓帶防豪大雨 南部恐連日劇烈雨勢

今天白天各地大致恢復多雲到晴的天氣，不過，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，今晚到明天整天受到偏南風帶來水氣的影響，南台灣...

好心拿便當給街友… 卻遭噴「為何肉那麼少？」他傻眼：不知公司今天點減脂餐

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他前幾天碰到一件讓他很無言的事情，想了好幾天還是想抒發一下。就是他下班拿當天公司多出來的便當分享街友，結果遭到街友大哥嫌棄碎唸「為什麼肉那麼少？」，令他傻眼無言！貼文一出，引發網友熱議。

已過中秋仍悶熱像夏天 鄭明典曝原因：氣溫還降不下來

已經過中秋，為何天氣仍然悶熱？前中央氣象局長鄭明典以噴射氣流現況說明，他表示，噴射氣流的意思是狹長並且集中的強風帶，風向...

雨彈炸北部、午後中南部大雷雨 專家曝颱風旺季將結束

今天颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉...

颱風外圍雲系影響大雨特報 吳德榮：未來1周多雨 慎防劇烈天氣

葡萄桑颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北山區及高雄地區有局部大雨發生的機率...

福灣巧克力攜手藝術家優席夫 「南島之秋」限量發行

甫於2024年ICA世界巧克力大賽亞太區獲得4金、10銀、8銅、2特別獎的世界冠軍福灣巧克力，與旅英台灣原民藝術家優席夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。