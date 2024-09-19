十幾萬鋼琴躺路邊…內行人指「二手琴行也不收」 網曝最後下場令人心酸

有一名網友在臉書社團「我是土城人」上貼出一張照片並發文分享，他表示，早上在新北市土城的學成路，發現有人丟了一架鋼琴在路邊，覺得相當可惜，他下午發文時指出「不知道還在不在？」。照片曝光，引發網友熱議，有人直呼：「那一台不要搬了，不能調音了！」

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，多數人認為「超級重，主人能把這台弄下來，功夫也是不錯的」、「買的時候很快樂，處理的時候超幹，是不是這種感覺」、「這應該通知清潔隊來處理了，我搬過這個四個大男人還搬不動，最後下場是垃圾掩埋場」、「這應該是有請棄運公司，清潔隊好像沒有處理鋼琴，隨便丟也會被罰」。

此外，也有同樣購買過的網友分享自身經驗，指出「一台鋼琴搬回去要3500起跳，還要請專業人士調琴，先準備5、6000元，有些雜牌連調的價值都沒有，二手琴行也不收」、「沒錯，它雖然是合河，但是可能已經去給琴行估過價，人家不收他才會丟在外面」、「我家有一台，誰要」。

不過，也有網友回應「河合鋼琴沒有十幾萬是不行的」、「可以給一些攝影棚當拍攝道具」。