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蘇力颱風上午8時生成！朝越南進逼 對台影響曝

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蘇力颱風上午8時生成！朝越南進逼 對台影響曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇力颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
蘇力颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

蘇力颱風生成。中央氣象署說，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為編號第15號輕度颱風蘇力，預測未來往西朝越南一帶移動，對台灣無直接影響。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，預測輕度颱風蘇力偏西進行，下午起侵襲越南中部，無侵台的機率。

中央氣象署表示，另一輕度颱風葡萄桑，中心位置在琉球西北方130公里海面上（台北東北東方570公里海面上），以每小時43公里速度，向西北西進行，提醒在台灣北部海面、浙江海面、花鳥山海面及東海附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，花蓮已觀測到1.5米左右的浪高。

蘇力颱風上午8時生成。路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站
蘇力颱風上午8時生成。路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站

目前太平洋地區有葡萄桑颱風和今天上午8時生成的蘇力颱風。圖為2個颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有葡萄桑颱風和今天上午8時生成的蘇力颱風。圖為2個颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 西進 颱風

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