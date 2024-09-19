好心拿便當給街友… 卻遭噴「為何肉那麼少？」他傻眼：不知公司今天點減脂餐

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他前幾天碰到一件讓他很無言的事情，想了好幾天還是想抒發一下。就是他下班拿當天公司多出來的便當分享街友，結果遭到街友大哥嫌棄碎唸「為什麼肉那麼少？」，令他傻眼無言！貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，若公司臨時加班都會幫全體員工幫買便當，有時候同事下班有約或是比較忙沒吃，就會剩下幾個，他覺得很浪費就會把多出來的便當拿去分享給街友。

前幾天公司也是臨時加班，他原本跟朋友約好吃晚餐也只好改吃消夜場，所以公司幫訂的便當就沒有吃，在去吃消夜前一樣拿過去給街友，他覺得自己這樣做也不是什麼大善人，只是不想浪費食物而已。

但是前幾天卻遇到這樣的情況，讓他覺得很無言。之前拿便當給同一個街友大哥，他都會簡單的跟他點個頭，但這次他把便當遞給他之後，才轉身幾秒就聽到有東西掉到地上的聲音，他轉頭一看原來是這位大哥把便當扔到地上，於是他走過去把便當撿起來，聽到那位街友大哥用有點大聲的音量：「為什麼肉那麼少？」。

原PO指出，給那麼多次便當，還第一次聽到這位大哥開口說話，讓他頗受驚嚇，為了不想讓這位大哥誤會這是吃剩的，急忙解釋這是從餐廳外帶的，心想「不知道公司今天點減脂餐，肉會那麼少」。結果那位大哥根本不理會他，就自顧自的碎碎唸走掉了，他只好無奈地把便當拾起帶走，遇到這樣的情況令他為難「不知道以後還要不要拿便當過來？」

貼文一出，很多網友憤憤不平表示「當然不要啊，這種人不值得」、「給需要的人吧，不要因為一個不知感恩的人毀掉你良善的初衷」、「絕對不要」、「不需要，如果好手好腳更不需要」、「當然不要，拿去給更惜福的人」。

還有不少網友回應「要是我，就先噴他幾句再走」、「真的印證，可憐之人必有可恨之處」、「不喜歡吃也不用這樣子吧，好傻眼，不感恩就算了還不知足」、「別理他了」、「個性決定命運」。