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今午後熱對流更劇烈有較大雨勢 2地區周日起全天有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大台北、西半部今天可能有午後陣雨，山區有局部較大雨勢，出門記得攜帶雨具。本報資料照片
大台北、西半部今天可能有午後陣雨，山區有局部較大雨勢，出門記得攜帶雨具。本報資料照片

葡萄桑颱風目前在台灣的東北方外海，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，輕颱葡萄桑速度相當快，時速在每小時40公里左右，今天白天就會通過台灣北方海面並登陸中國浙江，是距離台灣最近的時間。因為大氣環境不佳，還沒受到地形破壞，就已經開始減弱，現在已經來到輕度颱風下限，結構並不好。

李至晟表示，葡萄桑颱風外圍雨帶為北海岸東半部帶來少量降雨，台灣大致還是午後陣雨的天氣型態。隨著颱風通過台灣北方，大環境風向會逐漸轉為偏南風，午後熱對流會比較明顯，今天大台北跟西半部都有午後陣雨機會，山區有局部較大雨勢，出門記得帶上雨具。

明天葡萄桑颱風可望減弱為熱帶性低氣壓，李至晟表示，台灣還是位於低壓帶的範圍內，天氣依然不穩定，明天、周六西半部還是容易有午後雷陣雨發生；周日到下周二低壓帶可能會引進較強的偏南到西南風，迎風面的東半部跟南部降雨可能就不侷限在午後，全天都有海上雲系移入帶來陣雨的機會，是天氣最不穩定的一段時間，中北部午後陣雨。

李至晟表示，下周三以後低壓帶往北進入中國大陸並減弱，只是低壓帶離開後，目前還沒有看到大陸冷空氣南下的跡象，後續可能又會回到比較悶熱，山區局部午後陣雨的天氣為主。

李至晟表示，熱帶洋面仍然活躍，昨天在南海生成了新的熱帶低壓，預期朝越南移動，對台灣天氣沒有顯著影響。不過這些低壓系統所產生的波浪的傳播範圍較大，周六以前台灣的近海受到葡萄桑颱風跟熱帶低壓的影響，都有長浪發生的機會。在地形突出的岩岸礁石或海堤比較容易受到海浪的襲擊，近期到海邊活動注意安全。

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