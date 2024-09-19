已過中秋仍悶熱像夏天 鄭明典曝原因：氣溫還降不下來
已經過中秋，為何天氣仍然悶熱？前中央氣象局長鄭明典以噴射氣流現況說明，他表示，噴射氣流的意思是狹長並且集中的強風帶，風向是由西往東（西風噴流），高層的噴流大約就代表底下冷、暖空氣的交界區。現在噴流位置偏北，噴流強度也不特別強。代表北方冷空氣不強，而且影響區域還偏北。
他說，這就是為什麼台灣還有濃濃的夏天感覺，雖然下了雨，還是覺得悶熱，氣溫都還降不下來。
中央氣象署表示，葡萄桑颱風外圍雲系的影響下，北部、東北部及馬祖地區不時會有短暫陣雨或雷雨，馬祖離颱風較近，可能有較大雨勢發生，澎湖、金門亦有短暫陣雨；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區可能有局部大雨發生；天氣較為不穩定，留意天氣變化，外出攜帶雨具備用；氣溫方面高溫介於32至34度間，未下雨時感受仍較悶熱。
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