年輕人敲碗！高端200劑「免費」流感疫苗來了時間曝光

因應秋冬呼吸道傳染病，今年公費流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日起同步開打。高端疫苗公司因應流感疫情居高不下、年輕族敲碗，今年再與台中施勝桓小兒科診所合作，捐200劑最新四價流感疫苗，舉辦快閃活動，搶在公費疫苗前，明天上午9時起免費提供不具公費資格的19到49歲年輕族接種，採隨到隨打，打完為止。

疾管署說明，今年提供5種公費流感疫苗，包括國光、賽諾菲、葛蘭素史克、東洋、高端，為史上最多品牌的一次。分2階段開打，第1階段10月1日開打，包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者等11類對象，第二階段11月1日起，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

根據疾管署資料顯示，台中市在8月初，新增2例流感重症死亡個案，分別為40多歲、50多歲男子，2人都沒有慢性病史；台中市衛生局說明，這2例死亡個案，因不符公費流感疫苗接種資格，都未接種去年流感疫苗。

高端表示，公費流感疫苗分2階段施打，開放19到49歲年輕族，年輕人是社會與家庭經濟支柱，在政府公費預算有限情形下，去年高端拋磚引玉，與台中施勝桓小兒科診所合作，首捐100劑快閃活動獲熱烈回響，再加碼100劑，並在一周內打完。

醫師施勝桓說，新冠疫情解封後，免疫負債導致各類病毒大亂鬥，特別是流感疫情一直處於高峰，接下來又會進入傳統的流感季，民眾去年所接種的流感疫苗，已經無法提供保護力，所以急需接種新一年度的四價流感疫苗。