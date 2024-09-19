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蘇力颱風將生成 賈新興：天氣不穩定 南部周日起雨勢大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至下周二受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
明天至下周二受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，葡萄桑颱風今天至明天影響中國紹興及杭州一帶。至於熱帶性低氣壓TD18，今天有發展為蘇力颱風的機會。

近期天氣部分，賈新興說，明天至下周二受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢發生的機率。周五至周六台南以南及台東有局部陣雨，周五午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。周六午後西半部有局部短暫陣雨，宜蘭和台東有零星短暫雨。

賈新興表示，周日台中以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。下周一彰化以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨，下周二午後彰化以北及宜花東有局部陣雨或雷雨。下周三起太平洋高壓漸增強，嘉義以北及宜花東山區有零星短暫陣雨，下周四至周五，午後北部及宜花東山區有零星短暫陣雨。下周六，午後南投以北及宜花東有局部短暫陣雨，台中至嘉義之間及南部山區亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

台東 賈新興 雷雨

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