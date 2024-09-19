蘇力颱風將生成 賈新興：天氣不穩定 南部周日起雨勢大

警察濫查民眾個人資料案件頻發，非因公務查詢警政資訊系統，收賄洩密給徵信社、二手車商，甚至勾結詐騙、討債集團淪為犯罪幫凶。近年替詐團查個資呈上升趨勢，政府大力宣示打擊詐欺，卻有警察「黑白不分」，格外諷刺。 除勾結業者或犯罪集團，有員警好奇查詢名人、同事、朋友，或查自己測試系統，前幾年不少員警亂查名模林志玲，近期常發生亂查網紅及啦啦隊員，還有男警查詢愛慕的女警，令人匪夷所思。警方查詢紀錄「凡走過必留下痕跡」，為何有警察願鋌而走險？好奇亂查的「天兵」在想什麼？警方又是如何稽核揪出害群之馬？

2024-09-19 10:00