行李箱防盜大絕！女生超醜大頭照做護套 成全場焦點笑死安檢職員
乘搭飛機出國旅行，最怕是行李箱被人錯誤取走或偷走。台灣有女生在網上分享「行李箱防盜大招」，她以自己超醜的大頭照訂製成行李箱套，以被人偷篋或誤取，結果成品超有喜感，登時成為機場焦點，過安檢時職員都忍不住爆笑。
許多網友笑言「相信他們（安檢職員）上班一整天看到這個絕對很輕鬆，快樂的度過」、「帶給大家歡樂」、「你不尷尬就是別人尷尬」，但亦有人認為如果要偷篋，用什麼行李箱套都未必有用。
過安檢職員和樓主同爆笑
該名女生在Threads上傳影片，表示「如何預防行李箱被偷」，她訂做了行李箱套，卻是用上自己的大醜臉照片，過安檢時螢幕顯示其行李箱連同照片，職員和樓主都忍不住爆笑起來。即使未套上行李箱，該篋套看來起既恐怖又搞笑，「不可能半夜拆包裹（意指郵遞行李箱套的包裹），又被自己嚇到」。
帖文引來大量網友留言，「雖然不會被偷，但好像也失去了更重要的東西？面子？」、「職員：現在瘋子真的很多」、「太誇張了吧」、「不過真的要偷，才不管你的行李箱套」。
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文章授權轉載自《香港01》
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