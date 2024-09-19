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雨彈炸北部、午後中南部大雷雨 專家曝颱風旺季將結束

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北部、東北部受葡萄桑颱風外圍水氣影響，斷斷續續降雨，其中不乏有對流系統通過或是在陸地上發展的機會，有時候雨勢會比較大。至於中部、南部仍是午後熱對流發展帶來的雷雨，可能有局部大雷雨出現。本報資料照片
北部、東北部受葡萄桑颱風外圍水氣影響，斷斷續續降雨，其中不乏有對流系統通過或是在陸地上發展的機會，有時候雨勢會比較大。至於中部、南部仍是午後熱對流發展帶來的雷雨，可能有局部大雷雨出現。本報資料照片

今天颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，未來幾天，至少到下周二，台灣的天氣都不穩定，容易有較大雨勢發生機會，尤其是南台灣地區。

吳聖宇表示，葡萄桑颱風今天白天快速經過東海，今晚應該就會登陸浙江沿岸，不過，它的西南側風力微弱，正好台灣就在它的西南側，因此對台灣的影響主要是水氣會增多。白天在北部、東北部受其外圍水氣影響，斷斷續續降雨，其中不乏有對流系統通過或是在陸地上發展的機會，有時候雨勢會比較大，不過整體雨量還不至於太多，應該都在大雨等級或以下。至於中部、南部仍是午後熱對流發展帶來的雷雨，可能有局部大雷雨出現。

吳聖宇表示，葡萄桑颱風的風場極端不對稱，中心北半圈、東半圈都有強風，西南側幾乎沒有風，或是只有很微弱的風存在，如果不是有必要維持這個颱風存在的話，幾乎可以說它的環流結構已經被拉伸延展，而成為大範圍季風低壓環流強風軸之中的一部分了。

今晚葡萄桑登陸浙江之後，吳聖宇表示，整個季風低壓的環流中心會逐漸轉移到南海北部一帶，台灣附近位於季風低壓中心的東側，風向會轉變為西南到偏南風，今天至周日這種偏南到西南風的情況都會持續，迎風面的南部、花東地區、恆春半島降雨機會高，中部、北部、東北部一帶則是要注意午後熱對流發展所帶來的降雨，大氣狀態不穩定，可能有局部較大雨勢出現的機會。

吳聖宇表示，到了周日晚間至下周一，隨著北邊一股由大陸高壓東移帶來的東北季風南下至華南，跟季風低壓內的西南季風交會，水平風切輻合作用加強，位於南海北部的季風低壓中心可能會逐漸加深發展起來，連帶讓台灣附近的西南季風強度會變得更強一些，並且一直持續到下周二。

因此，他說，下周一、周二在迎風面的南部、花東地區以及恆春半島一帶降雨可能會更大，其他地方也會有短暫陣雨，配合白天熱對流發展，仍有局部大雷雨出現的機會，天氣狀態持續不穩定。

吳聖宇表示，下周三之後，隨著南海北部季風低壓北上登陸廣東，強度逐漸減弱，加上太平洋高壓西伸增強，西南季風強度也會跟著減弱並且向西調整，離開台灣附近，雨勢可望明顯的減緩下來，轉變為午後局部熱對流降雨的夏季型天氣型態。

這一波過後，吳聖宇表示，原本相當活躍的西南季風槽也即將要告一段落，也代表颱風或熱帶低壓連續發生的颱風旺季可能要結束了。再來雖然還會有颱風發生，但已經要準備進入秋冬季的模式，跟這種夏季西南季風槽的颱風發展型態不太相同。

葡萄桑颱風的西南側風力微弱，對台灣的影響主要是水氣會增多。白天在北部、東北部受其外圍水氣影響，斷斷續續降雨，中部、南部仍是午後熱對流發展帶來的雷雨，可能有局部大雷雨出現。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
葡萄桑颱風的西南側風力微弱，對台灣的影響主要是水氣會增多。白天在北部、東北部受其外圍水氣影響，斷斷續續降雨，中部、南部仍是午後熱對流發展帶來的雷雨，可能有局部大雷雨出現。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

大雷雨 颱風

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