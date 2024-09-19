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未來1周雨炸全台「時大時小」 專家曝降雨熱區在中南部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來幾天受低壓帶影響，降雨趨勢時大時小，但整體偏濕，偶有較大雨勢機率。本報資料照片
未來幾天受低壓帶影響，降雨趨勢時大時小，但整體偏濕，偶有較大雨勢機率。本報資料照片

今天至下周三天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據歐洲模式（ECMWF）的預報顯示，今天至下周三整個大的季風低壓帶就籠罩在越南、海南島、南海、台灣。

不過，賈新興表示，偏強的西南氣流主要在從中南半島至南海南側至呂宋島西側近海。因為偏強的西南風影響，所以主要降雨熱區在中南部。跟中南部相比，桃園以北及宜花的降雨就少得多，持續關注整個大低壓區的強度、走向。

前中央氣象局長鄭明典表示，未來幾天受低壓帶影響，降雨趨勢時大時小，但整體偏濕，偶有較大雨勢機率。

葡萄桑颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北山區及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。大雨：基隆北海岸、台北市山區、高雄市。

偏強的西南氣流主要在圖中的白色陰影區。偏強的西南風影響，所以主要降雨熱區在中南部。跟中南部相比，桃園以北及宜花的降雨就少得多。圖／取自賈新興臉書
偏強的西南氣流主要在圖中的白色陰影區。偏強的西南風影響，所以主要降雨熱區在中南部。跟中南部相比，桃園以北及宜花的降雨就少得多。圖／取自賈新興臉書

南海 基隆 賈新興

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