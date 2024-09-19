未來1周雨炸全台「時大時小」 專家曝降雨熱區在中南部

今天至下周三天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據歐洲模式（ECMWF）的預報顯示，今天至下周三整個大的季風低壓帶就籠罩在越南、海南島、南海、台灣。

不過，賈新興表示，偏強的西南氣流主要在從中南半島至南海南側至呂宋島西側近海。因為偏強的西南風影響，所以主要降雨熱區在中南部。跟中南部相比，桃園以北及宜花的降雨就少得多，持續關注整個大低壓區的強度、走向。

前中央氣象局長鄭明典表示，未來幾天受低壓帶影響，降雨趨勢時大時小，但整體偏濕，偶有較大雨勢機率。