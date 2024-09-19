颱風外圍雲系影響大雨特報 吳德榮：未來1周多雨 慎防劇烈天氣

葡萄桑颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北山區及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。大雨：基隆北海岸、台北市山區、高雄市。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，輕颱葡萄桑向西北西、已進入東海，下午起侵襲浙江北部。另1熱帶低壓今將發展成第15號颱風蘇力，預測偏西進行，下午起侵襲越南中部。雖然這兩個熱帶系統皆無侵台的機率，周五起至下周二台灣卻因季風低壓北移通過，轉變為愈來愈多雨的天氣型態，應密切注意。

今天北部有局部短暫陣雨的機率；吳德榮表示，各地近山區午後有局部陣雨或雷雨、並擴展至部分平地，有小範圍大雷雨的機率。白天仍偏熱，北部24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部21至35度。