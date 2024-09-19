健康你我他／植牙6顆 重獲新生 找回大啖美食樂趣

國中為了考高中，深夜埋首苦讀，讀到睡前忘了刷牙，於是右下及左下臼齒蛀牙嚴重得拔掉，左右各套上三顆牙套。高中奮發圖強為了要考上國立大學，熬夜、吃消夜、沒刷牙是日常，左上門牙也被細菌攻陷，又是三顆牙套裝上。

北上讀大學，嘴內已有九顆假牙跟著。最愛的甘蔗，自此跟我含淚道別，大啃芭樂這等快樂事情，也得借助水果刀切成小塊，基本上我的門牙只是裝飾品，我不放心用門牙撕咬食物，怕不小心將門牙扯崩了，在眾人面前成為無齒之徒，鬧笑話。

歲月更迭，牙套再一次不堪使用拆除，只剩下三顆牙根堪用，另外六顆牙醫建議植牙，當年買的醫療險有實支實付正好可以補貼植牙費用。牙醫在我缺牙的齒槽骨植入六根人工牙根，補上骨粉與再生膜縫合，六個月後套上牙冠，前面兩天咬合不習慣，不到一個星期，吃東西完全正常，左右開咬好快樂，比之前的牙套還舒服，跟真牙一樣。

牙醫交代，植牙跟真牙一樣得小心呵護，太硬的食物別勉強，尤其口香糖盡量少嚼；牙齒的清潔保養比照真牙，用餐完牙線、牙間刷與漱口水不能省，每三個月的洗牙之約不能忘。

八十歲的媽媽治療完牙周病，活動假牙一裝上，也開始享受久違的美食，她說：「民以食為天，要食要有齒，無齒令人苦。」老人的話真睿智。