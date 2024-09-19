健康主題館／從痘痘看健康 戰痘妙招大公開

●年輕好發青春痘 成年人有壓力痘

●重口味、熬夜、悶熱 都容易爆痘

●治療痘痘 先要顧好腸道順暢健康

「又長痘痘了，都已經不年輕了還長痘！」中醫師賴睿昕指出，年輕人好發「青春痘」，中老年人則可能因飲食、生活習慣、壓力大影響而長出「成人痘」或「壓力痘」。建議勿熬夜晚睡，飲食宜清淡，少吃烤、炸、辣等食物，多蔬果，保持腸道順暢，並選擇適合膚質的保養品及洗臉產品，即可擺脫長痘痘的困擾。

許多人為防空汙戴口罩，但在炎熱天氣下帶著悶熱的口罩，容易導致鼻頭、下巴狂長痘痘。而每天騎車上下班的小美，因為戴著悶熱的口罩，加上天氣相當悶熱，導致她滿臉長痘痘，更不好意思拿下口罩見人，只好就醫向醫師求助。

「青春痘」好發於年輕人，成年人長青春痘則稱為「成人痘」或「壓力痘」，常見於頸部、臉部、下巴、前胸、上背部及肩部。

賴睿昕表示，長痘痘屬於一種毛囊、皮脂腺的慢性炎症，和體內荷爾蒙不平衡有關，而內分泌不平衡也受到心情、工作壓力、飲食及生活習慣影響，如果長期熬夜晚睡，飲食常吃烤、炸、辣等重口味食物，都會讓痘痘冒得更加猖狂。

戰痘方法 製表／賴昀岫

臟腑、飲食失衡 造成痤瘡

賴睿昕說，青春痘又名痤瘡，在中醫文獻中很早就有相關記載，又被稱為粉刺、面皰、面渣皰或粉花瘡，從中醫的觀點來看，認為痤瘡的形成，起因為臟腑功能失調，再加上後天飲食失衡，導致「火熱上蒸於頭面」。

中醫認為「肺主皮毛」，賴睿昕指出，皮膚長痘大部分與肺熱有關，肺又與大腸相表裡，所以治療痘痘的同時，應該顧及腸道的順暢，因為長期排便不順，也容易導致痘痘形成，長痘痘主要與風熱、血熱、肺熱有關，因此治療以散風、宣肺、清熱為主，除了根據痤瘡的基本病因，也要考慮病人體質利用辨證論治進行調理。

以小美這類上班族為例，因為常外食，較難避免烤、炸、辣等飲食，因此體內濕熱重，台灣又屬亞熱帶氣候，天氣悶熱，導致臉上痘痘大爆發，治療處方上，會使用清上焦風熱毒邪的「清上防風湯」為主，加上燥濕健脾的「平胃散」，治療一周後痘痘已消大半，3周後痘痘全消沒復發，現在門診持續調理月經問題。

茶飲、按摩穴位 可以改善

惱人的痘痘問題，可從泡茶飲和按摩穴位改善，但生活作息也需要調整。賴睿昕建議，應避免熬夜晚睡，盡量在晚上11時前就寢；飲食清淡，少吃烤、炸、辣等食物；多吃蔬菜、水果，保持腸道順暢；選擇適合自己膚質的化妝品或洗面乳，避免過度清潔造成肌膚刺激。