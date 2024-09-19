聯合報蔬果月曆 預購豐足一整年

聯合報出版熱賣的「臺灣豐蔬果月曆」，二○二五年新版仍以美麗、真實感十足的臺灣特有蔬果為主角，保留原有的記事功能之外，另有專家專業調配食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的蔬果照片時，還可獲得各類蔬果營養和做菜常識。

十二個月的蔬果安排依序是蓮霧、花椰菜、香蕉、青江菜、水蜜桃、甜豆、西瓜、高麗菜、美濃瓜、南瓜、葡萄及蕈菇，整體色彩鮮豔飽滿，看了不僅心情好，又可天天豐盈健康。

臺灣豐蔬果月曆每份定價二五○元，早鳥優惠價僅要一八○元，搭配二○二五健康誌（定價三百元）合購，只要三八八元，立刻現省一六二元；再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多，機會難得。詳情請參閱聯合報插牌或電詢02-86925588轉2974。