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公益彩券盈餘挹注 親子館好歡樂

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台中市親子館是公益彩券盈餘運用的項目之一，提供家長與孩子們開心享受優質設施。圖／台灣彩券提供
台中市親子館是公益彩券盈餘運用的項目之一，提供家長與孩子們開心享受優質設施。圖／台灣彩券提供

台中市西屯區何厝公有市場樓上的西屯親子館，上午九時許就有家長帶著小朋友報到，這是台中市親子館的日常，一天卅組的名額很快就額滿。台中市至一一三年七月底，共在十六區設置了十七間公辦民營的親子館，主要經費來自公益彩券盈餘分配，讓孩子及家長都能從中享受優質的幼教品質。

台中市社會局長廖靜芝表示，這些公辦民營的親子館，為當地居民提供就近的兒童遊憩設施、專業的幼教輔導人員等，讓孩子及家長都能從中享受優質的幼教品質。以一一三年為例，營運總經費為九五七八萬八千元，經費主要來源為台中市公益彩券盈餘，支應八八一三萬七千元，其餘經費則由中央政府的前瞻補助及公益彩券回饋金補足。

此外，親子館有專業的教保人員，會安排教育相關的學習課程供家長選擇，教保員有時看到某些幼兒似有發育較慢的情形，也會善意提醒家長可以去做檢測等，讓親子館不只是孩子的遊戲場所，更是提供父母教養、情緒等的支持，讓家長獲取更多新知的地方。

政府發行公益彩券除了提供弱勢就業機會外，另一個非常重要的任務便是盈餘挹注社會福利支出，透過公益彩券盈餘幫助台灣大大小小需要幫助的角落，想要了解更多有關公益彩券的故事、彩券盈餘的分配及發揮的影響力等，可至聯合新聞網「話題懶人卡」或掃掃QR CODE看更多。

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