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「左流右新」同時打 羅一鈞：不影響免疫反應

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種流感、新冠兩個公費疫苗資者可以一次施打，「左流右新」左手流感疫苗、右手新冠疫苗可以同時接種。圖／疾管署提供
疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種流感、新冠兩個公費疫苗資者可以一次施打，「左流右新」左手流感疫苗、右手新冠疫苗可以同時接種。圖／疾管署提供

新冠疫苗流感疫苗即將在十月初開打，疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種公費疫苗資格者可以同時施打，「左流右新」，左手接種流感疫苗，右手打新冠疫苗，臨床研究證實，同時接種兩種疫苗，與分別打單一疫苗的副作用差不多。

今年兩大公費疫苗分兩階段開打，第一階段於十月初接種，共有六十五歲以上長者、學齡前幼兒、具有潛在疾病者、禽畜、動物防疫相關人員、醫事及衛生防疫相關人員等十一類對象。第二階段為十一月開打，新冠疫苗提供對象為出生滿六個月以上者，流感疫苗對象為五十至六十四歲等無高風險的慢性病成年人。

部分民眾擔心同時接種兩種疫苗，是否帶來較強的副作用？羅一鈞表示，以色列團隊分析研究報告，在發生局部和全身症狀的比率上，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似。此外，只打新冠疫苗和同時打流感及新冠兩種疫苗，在注射部位發生症狀的比率均為一半，症狀不超過四十八小時。研究另顯示，同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。

為避免民眾混淆，疾管署以不同顏色布條區分醫療院所提供的疫苗種類，例如近三千家提供新冠及流感疫苗的醫療院所為「藍色款」布條，近九百家只提供流感疫苗院所為「紫色款」，四十七家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」。

另，十一月起疾管署跟全聯、大潤發合作，將於七十四家全聯、兩家大潤發設接種點，前百名接種者可獲得健康禮（瓶裝水及季節水果一分，以現場提供為準）。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

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