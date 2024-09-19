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諾羅病毒作怪 腹瀉案例10月初恐現高峰

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
2019年至2024年全國腹瀉門急診就診人次趨勢。圖／疾管署提供
2019年至2024年全國腹瀉門急診就診人次趨勢。圖／疾管署提供

疾管署疫調統計，上周腹瀉門急診就診人數達十三萬七千人次，為五年同期次高，這波疫情尚未到最高峰，預估出現於中秋節過後兩周，約在十月初，受到中秋假期烤肉、聚餐等影響，屆時腹瀉就診人數恐單周超過十五萬人次。

監測資料顯示，全國近四周（第三十四至三十七周）接獲一○六起腹瀉群聚通報案，高於二○一九至二○二三年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性計四十一件，以檢出諾羅病毒最多，共廿件，占百分之四十八點八，其次為腸炎弧菌（十五件，占百分之三十六點六）。

疾管署副署長羅一鈞指出，近期腹瀉群聚案件病原檢驗報告中，以傳染力強的諾羅病毒為主，潛伏期約二十四至四十八小時，患者常有惡心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，而小於五歲的幼兒、老人及免疫力較差者屬於高風險族群，感染病毒後，症狀相對嚴重，務必充分休息，補充水分與營養，必要時補充電解質，並以肥皂或洗手乳正確洗手。

疫情中心副主任李佳琳表示，近四周全國接獲一○六起腹瀉群聚通報案件，比過往五年同期多，多發生在餐飲旅宿業，以檢出諾羅病毒廿件最多，其次為腸炎弧菌，占約三成。

李佳琳提醒，餐飲業工作人員於廁後、進食或備餐前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，食物貯存或調理過程也須符合衛生條件，並避免生熟食交叉汙染，食物徹底煮熟再食用（蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

中秋節 疫情 諾羅病毒

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