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「TPASS 2.0」北台四市興趣缺 雙北擬推公車與YouBike月票

聯合報／ 記者周湘芸葉德正游明煌邱書昱／連線報導
交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年。聯合報系資料照
交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年。聯合報系資料照

中央ＴＰＡＳＳ二點○預計年底上路，不過，交通部證實基北北桃四市尚未提出計畫。新北市交通局表示，一二○○月票會繼續推動，ＴＰＡＳＳ二點○是短期方案，與地方實際需求有些不同，雙北打算合作推出雙北公車與YouBike專屬月票，增加純公車族使用意願。

交通部原規畫先由北北基桃等主要生活圈實施ＴＰＡＳＳ二點○，但經初步溝通後，地方皆表示要檢討短天期需求性及成本比例等問題，尚未提計畫。

台北市交通局表示，中央希望推出短期定期票，比較像是旅遊票，基北北桃地區已推出北北基桃景點暢遊卡，除了整合交通票證，並結合觀光景點，相較短天期定期票更為合適。基北北桃推出的通勤月票，明顯讓約百分之七點三私人運具使用者，移轉至公共運輸，也減少車禍肇事率。

桃園市交通局認為，為期卅天長期票有助於培養地方民眾使用大眾運輸習慣，減少地方道路車流交通負擔，而小於十四天的短期票應該鎖定觀光或商務旅客，減少外地客開車到地方的機會。如果短期票不限制使用者屬性，恐會流失一部分長期票的使用者，改善大眾運輸與城市交通的效果也會減弱。

交通局也表示，ＴＰＡＳＳ是跨縣市的交通運輸政策，除了北北基桃需要共商討論，桃竹竹苗也要一起研議，非單一縣市能決定，也盼與中央一起討論更適合、更有助改善交通的方案。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，交通部公路局推出ＴＰＡＳＳ二點○著重短天期定期票，適用對象偏向旅行散客，目前基隆、台北及新北已由觀光主管機關推出北北基好玩卡等優惠套票，服務範圍及功能與既有優惠套票相近，故北北基三市經討論後，暫無推動短天期定期票之規畫。

交通部 使用者

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