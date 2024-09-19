「TPASS 2.0」短期票拚觀光 4縣市提案

交通部擬推出短期定期票「ＴＰＡＳＳ二點○」，已有宜蘭、高雄、台中及台東等四縣市提送方案，預計十二月陸續上路。據四縣市規畫，多半為三至五日短天期、跨縣市方案，盼吸引觀光客購買搭乘。

ＴＰＡＳＳ通勤月票去年七月起推出至今，已有十九個縣市推出廿五個月票方案，澎湖縣月票方案預計於十月上路實施。交通部公路局統計，今年七月滿一周年，全國約六十三點八萬人次加值購買，較去年上路首月六十六點五萬人次減少，今年一月更跌到五十九萬人次，月均量在六十萬人次左右。

為吸引更多民眾改搭公共運輸，交通部規畫ＴＰＡＳＳ二點○，以十四天為限，已有宜蘭、高雄、台中及台東等四縣市提送方案。公路局表示，正在安排審議委員會，目標仍是十二月陸續上路。另，台南市曾表達提案意願，但尚未提出。

公路局表示，原ＴＰＡＳＳ方案採中央補助台鐵、公路客運百分之九十優惠差額，其餘運具，直轄市補助百分之五十、非直轄市補助百分之七十五，二點○方案預計會依相同的補助模式。

台中市交通局長葉昭甫說，已邀苗栗、彰化及南投縣政府針對中部地區ＴＰＡＳＳ二點○方案討論合作方向，初步規畫台中境內一至三日票，以及中彰投苗跨區三日及五日短天期方案提案。

高雄市交通局表示，ＴＰＡＳＳ二點○方案的適用天數尚未定案，但預期價格會低於現行價格三九九元。

台東縣交通及觀光發展處表示，目前規畫「五日券三九九元」，開卡日起算五日內能不限里程、不限次數搭乘台東縣境內台鐵、市區公車、公路客運，以及「台灣好行」部分路線、YouBike前卅分鐘免費。

宜蘭縣政府則規畫二九九元定期票三日券，購票三天內可無限搭乘台北往返宜蘭國道客運、市區公車、台鐵鶯歌到漢本間的班車，盼有助吸引遊客，帶動震後的宜蘭觀光。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰認為，若短期月票要用於觀光旅遊，重點在於當地接駁交通的便利性有無足夠誘因，各縣市可提供加購共享運具、接駁車等較彈性的方案選項，滿足需求導向，才能吸引原汽機車使用者改用公共運輸。另也建議推出二點○方案前，應該訂定目標，至少要移轉百分之十五至二十的私人運具至公共運輸。