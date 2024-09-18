台北市立國樂團捷克烏斯季演出 展現樂音精妙多變

台北市立國樂團昨天晚間在捷克拉貝河畔烏斯季（Ústí nad Labem）舉行音樂會，共演出7首作品，展示國樂多樣風貌，同時介紹樂器的獨特性，讓捷克觀眾深入了解國樂的精妙。

台北市立國樂團時隔12年到歐洲巡迴演出，昨天晚間在拉貝河畔烏斯季的「北波希米亞歌劇和芭蕾舞劇院」舉行音樂會，共帶來7首作品。台北市立國樂團演奏組組長鍾永宏表示，音樂會從獨奏開始，逐步展現國樂團常見的吹、拉、彈、打樂器組合，包括笛子、嗩吶、琵琶、胡琴等多樣化的演奏形式。

音樂會的開場曲是以琵琶獨奏的經典作品「十面埋伏」作為序曲。鍾永宏表示，「我們常說一把琵琶的豐富聲響表現，可以抵上一個樂團。」在此次演出中，以琵琶展現千軍萬馬在戰場上列營、對陣、埋伏、交鋒與最後凱旋的氛圍，讓聽眾彷彿親臨戰場。

隨後登場的是打擊樂器，音樂家使用多組不同大小的鈸類樂器，透過巧妙的肢體動作與不同大小的鈸互擊聲響，表現極具故事性的音樂情境。

第三首作品是「古藤·孤騰」，這首弦樂四重奏由台北市立國樂團前任團長鍾耀光所創作，以細膩的旋律，傳達退休後的心境轉變。第四首「陽明春曉」，曾是華視節目「每日一字」的片頭曲，在1980至90年代廣為人知，展現笛子獨奏的高度技巧與音色美感。

接下來兩首，分別是融入爵士元素的「Crazy Suona組曲」，與取材自台灣歌子戲曲牌素材的「雪梅吟」，展現台灣國樂與世界音樂接軌，也讓觀眾了解台灣的民間音樂文化。

最後，音樂會以「行街」作為壓軸，模仿早期婚禮或喜慶中，在街頭「邊行走邊演出的」的形式。樂曲從緩慢的節奏開始，逐漸加快，營造出喜慶熱鬧的氛圍。

鍾永宏表示，音樂會讓觀眾在短短的7首作品中認識國樂團編制裡的樂器及不同組合表現，感受國樂的深厚底蘊與多樣性，也展現出台北市立國樂團在傳承與創新上的努力。