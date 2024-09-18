快訊

陸宣布：34項台灣農產品 停止免徵進口關稅

曾獲周星馳大讚「表現得比我好」石班瑜這樣護嗓保飯碗

白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

聽新聞
0:00 / 0:00

罕病男孩大小便失禁、下肢癱瘓 靠「這治療」改善功能

聯合報／ 記者周佩怡／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院中西醫合療團隊與涂博俞母子倆合影。左起為中醫部住院醫師賴俊宇、副院長何宗融、顧問張建國、涂博俞的媽媽、院長林欣榮、涂博俞。記者周佩怡／攝影
花蓮慈濟醫院中西醫合療團隊與涂博俞母子倆合影。左起為中醫部住院醫師賴俊宇、副院長何宗融、顧問張建國、涂博俞的媽媽、院長林欣榮、涂博俞。記者周佩怡／攝影

「天啊！我到底是怎麼走過來的，這段經歷都可以寫成一本書了，我是不是要開始著手寫稿出書！」23歲的涂博俞侃侃而談。陽光開朗的形象，讓人難以想像他罹患罕見疾病「腎上腺腦白質失養症」，正坐在病床上，僅用塊薄毯覆蓋纖細下肢，幾個月前還曾想放棄治療，讓媽媽每天以淚洗面。

怪病致走路障礙、大小便失禁 基因檢測揭秘

2021年盛夏，熱愛運動的博俞開始覺得走路「怪怪的」，左搖右晃像是酒醉，也無法久站，起身費力，大小便失禁，想尿尿不出，不想尿時膀胱有脹感，「我原先是業務，某天晚上跑客戶時，肚子忽然不舒服，還來不及到廁所，括約肌就失控，非常狼狽。」

家住台中的母子倆四處求診，接受各種檢查，試過許多藥物、復健、保健食品，卻找不出病因；後經介紹自費進行基因檢測，但因情況特殊，還需將資料和血液送至美國，三個月後確診為腎上腺腦白質失養症（又稱腎上腺脊髓性神經病變型，Adreno-myeloneuropathy, AMN）。

罕病難治 陽光男孩1年半後完全無法行走

AMN為X染色體隱性遺傳罕見疾病「腎上腺腦白質病變（Adrenoleukodystrophy, ALD）」的一種類型，約佔40至45％，好發於20至40歲。當ABCD1基因發生缺損，細胞中的過氧化小體無法代謝長鏈脂肪酸（very long-chain fatty acids, VLFCA），進而堆積在腎上腺，影響神經系統和內分泌系統，出現腿部僵硬、全身無力、無法括控制括約肌、感覺失調等症狀，甚至可能發生腎上腺危象（adrenal crisis），導致休克、嘔吐、甚至是昏迷。

雖找到病因，卻尚無針對已有神經病變成年患者的治療，博俞僅能定期施打抗生素延緩惡化，且原先勉強藉助行器移動的他，在腳意外燙傷後，病情急速惡化到無法行走，加上服用類固醇，全身腫到像水牛，翻身、起身需他人協助。

幹細胞移植順利 病情仍看不到底

2022年爽秋，博俞忽感心臟被掐住般一瞬悶痛，旋即失去意識，急救檢查出是肺栓塞所致，加上類固醇引起的脂肪肝，醫師建議接受幹細胞移植，並幸運地一個月內找到幹細胞全吻合的配對者，移植後一週內，各項數據恢復快速，也沒出現排斥反應或感染。

命雖暫時吊著，未來仍彷彿看不見底部的懸崖，「那時有跟媽媽討論，若沒有其他方法，是否就順其自然，發生狀況時放棄急救，不讓痛苦延續，也減輕家人負擔。」但朋友隨意間看到花蓮慈濟醫院的中西醫合療資訊，讓母子重燃希望。

西醫辨病、中醫辨證 症狀奇蹟好轉

花慈院長林欣榮表示，當前醫學界認定AMN患者病入膏肓或難以治癒，但慈濟醫院運用基因定序等先進技術，從傳統中藥中尋找精準藥材，逆轉並改善患者症狀。花慈副院長何宗融說，西醫是辨病論治，依照疾病診斷治療，中醫則為辨證論治，綜合觀察、分析出疾病的性質再治療；但由於中草藥不似西藥般利用新工具分析，建立完整資料庫已久，因此需靠基因研究專家、花慈顧問張建國「燒腦」找精準藥材，補上合療內的中醫拼圖。

要找到治療藥物，須先了解致病機轉，張建國表示，AMN起因於ABCD1基因缺損，但研究發現，增加相似基因ABCD2、ABCD3的表現量，有助於改善症狀，目前已確認蒲黃、遠志、川楝、浙貝母、黃蓍等10種中草藥正有此效，並可多標靶治療；林欣榮也說，中草藥一帖200元左右，比動輒幾千萬的基因治療便宜許多。

加上經顱磁刺激治療（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）及針灸，博俞的手部動作及下肢觸覺、移動、大小便等等功能明顯改善，食慾、氣色恢復正常，能開始執筆寫字、畫化，或是大聲唱歌，「整體身體狀況進步中，也提升自信，自己有動力往未來前進，更清晰可見未來的樣子。」

博俞是首例精準中西醫合療且症狀大幅改善的AMN患者，何宗融說，預計將成果投稿至新英格蘭醫學期刊，提供給全球醫界參考。目前博俞每天三餐服用中藥，每月一次回花慈住院三天接受進一步治療，本性樂觀的他，也一直在各大社群軟體分享自己的治療紀錄與心路歷程，「痊癒後，我會邊跑業務邊分享自己的經驗，也想出書增加影響力，更希望有導演拍攝這段故事，鼓勵更多人。」

罕見疾病「腎上腺腦白質失養症（ AMN）」患者涂博俞接受花蓮慈濟醫院中西醫合療後，不僅說話功能改善，也能大聲唱歌。記者周佩怡／攝影
罕見疾病「腎上腺腦白質失養症（ AMN）」患者涂博俞接受花蓮慈濟醫院中西醫合療後，不僅說話功能改善，也能大聲唱歌。記者周佩怡／攝影
罕見疾病「腎上腺腦白質失養症（ AMN）」患者涂博俞分享自己畫的作品。記者周佩怡／攝影
罕見疾病「腎上腺腦白質失養症（ AMN）」患者涂博俞分享自己畫的作品。記者周佩怡／攝影
罕見疾病「腎上腺腦白質失養症（ AMN）」患者涂博俞接受花蓮慈濟醫院中西醫合療後，已能重拾畫筆。記者周佩怡／攝影
罕見疾病「腎上腺腦白質失養症（ AMN）」患者涂博俞接受花蓮慈濟醫院中西醫合療後，已能重拾畫筆。記者周佩怡／攝影

中醫 基因 患者

延伸閱讀

落實2050年淨零碳排目標 醫院紛投入資源響應

罕病SMA健保取消給付限制 首月給付逾200人

與罕病SMA共存30年 病友終於等到健保高價救命藥

凱米颱風吹落女兒牆砸傷7歲小弟 中醫「搶命3針」決戰關鍵72小時

相關新聞

「米奇」在美食區亂竄！傳高雄知名購物廣場老鼠橫行 衛生局開鍘了

高雄一家知名購物廣場7樓美食區，被民眾爆料有老鼠亂竄，高市衛生局今天稽查雖未發現老鼠，但業者坦言9月17日捕獲老鼠並實施...

蘇力颱風估周五生成！雨區逐漸變大 水氣最充沛時間點曝光

未來1周降雨範圍及時間逐漸變大增長。中央氣象署預報員劉宇其表示，今明2天受到葡萄桑颱風影響，北部、東北部、馬祖不定時有降...

雨區擴大！雙北等10縣市發布大雨特報 雷雨轟炸1地區

降雨區域擴大，中央氣象署今天下午5時28分發布大雷雨特報，影響時間持續到晚上，氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強...

短期通勤也可享優惠 交通部推TPASS 2.0已有4縣市提方案

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適...

北市議員許家蓓癌逝 醫指子宮內膜癌年輕化與這因素有關

民進黨北市議員許家蓓今天凌晨2點多因罹患子宮內膜癌病逝，北市議會民進黨團證實此事。台北市聯合醫院婦產科指出，子宮內膜癌好...

超速最重罰3萬6！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

「行人交通安全設施條例」修正案預計10月1日上路，規定行人優先區內行車不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。配合條例上路，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。