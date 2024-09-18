受低壓帶影響 今起至下周有雨
受低壓帶影響，今天起全台水氣增多，天氣不穩定，各地會有短延時強降雨或局部大雨發生機率。菲律賓東方又有熱帶性低氣壓，有可能形成新的颱風，預計周末通過台灣附近海域，屆時，全台雨勢更加明顯。
葡萄桑颱風持續朝西北行進，並進入大陸浙江地區，因其結構不完整，威力逐漸減弱，因此，僅在台灣北部、東半部的迎風面會有短暫陣雨，中南部影響較小，但午後仍有雷雨發生機率，且各地沿海仍要注意長浪。
至於南海的熱帶性低氣壓，預計會朝越南移動，對台灣沒有直接影響，但台灣籠罩在兩個低壓帶內，周四起全國降雨明顯。周末台灣附近吹西南風到偏南風，南部與東半部會出現持續降雨。
預計各地雨勢將持續至下周，太平洋高壓增強後，各地才會進入較穩定的天氣。因時序入秋，下周氣溫可望下降二、三度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言