受低壓帶影響 今起至下周有雨

受低壓帶影響，今天起全台水氣增多，天氣不穩定，各地會有短延時強降雨或局部大雨發生機率。菲律賓東方又有熱帶性低氣壓，有可能形成新的颱風，預計周末通過台灣附近海域，屆時，全台雨勢更加明顯。

葡萄桑颱風持續朝西北行進，並進入大陸浙江地區，因其結構不完整，威力逐漸減弱，因此，僅在台灣北部、東半部的迎風面會有短暫陣雨，中南部影響較小，但午後仍有雷雨發生機率，且各地沿海仍要注意長浪。

至於南海的熱帶性低氣壓，預計會朝越南移動，對台灣沒有直接影響，但台灣籠罩在兩個低壓帶內，周四起全國降雨明顯。周末台灣附近吹西南風到偏南風，南部與東半部會出現持續降雨。