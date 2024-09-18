氣候異常 113年1期水稻保險理賠1.5億

農業部今天表示，113年1期各地區水稻產量已完成調查統計，部分地區因受氣候異常影響，導致水稻收成減產，共約3500名農民獲得出險，理賠金額約新台幣1.5億元。

農業部今天發布新聞稿指出，農業部於111年開辦水稻收入保險，目前113年1期各地區水稻產量已完成調查統計，部分地區因受氣候異常影響，導致水稻收成減產。

農業部說，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險為全面納保項目，保費由農業部全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。

農業部指出，依據產量調查結果核算，113年1期「基本型」保險，共計3縣市、4個鄉鎮，約有1100名農民獲得理賠約4600萬元。

至於「加強型」保險部分，農業部說，依據產量調查結果核算，113年1期「加強型」保險，計11縣市、38個鄉鎮，共約2400名農民獲得理賠約1億元。

農業部指出，已促請財團法人農業保險基金，協助農會保險人加速辦理理賠作業，儘速將理賠款撥入農民存款帳戶，以填補營農損失。